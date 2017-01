Singen Junge Frau verletzt Mann mit brennender Zigarette

Bei einem Streit in einer Singener Diskothek wurde ein 25-Jähriger verletzt.

Aus nichtigem Anlass kam es am Samstag, kurz nach 1.30 Uhr, in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 20-jährigen Frau und einem 25-jährigen Mann. Die Situation eskalierte, die Frau verletzte den Mann laut Polizei mit einer brennenden Zigarette an der linken Wange. Der 25-Jährige erlitt dadurch eine sichtbare Brandwunde. Die anwesenden Türsteher griffen in das Tatgeschehen ein und konnten die unter Alkoholeinfluss stehenden Streithähne trennen.