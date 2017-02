Singen Julius Mahler gewinnt beim Vorlesewettbewerb

Zehn Schülerinnen und Schüler wetteiferten beim Kreisentscheid Konstanz West im Vorlesewettbewerb um den Sieg. Für alle Teilnehmer gab es eine Belohnung, Julius Mahler darf beim Bezirksentscheid antreten.

Am Ende hatte Julius Mahler die Nase vorn: Der Schüler des Gymnasiums in Engen setzte sich mit seinem Vortrag gegen neun weitere Teilnehmer durch und ist Sieger des Kreisentscheids (Konstanz West) im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Damit hat sich der Elfjährige für den Bezirksentscheid qualifiziert, der voraussichtlich Ende März oder Anfang April stattfinden wird.

Julius Mahler strahlte vor Freude. Für den frischgekürten Sieger gab es nicht nur eine Urkunde, sondern auch zwei Bücher – also neuen Lesestoff für den jungen Bücher-Fan. Auch seine Eltern läsen viel. Bei ihm zuhause lägen in jedem Raum Bücher, erklärte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Am liebsten lese ich geheimnisvolle, spannende Bücher", sagte der Elfjährige. Dazu passte auch das Buch, das er zum Wettbewerb mitgebracht hatte: "Das Vermächtnis des Falken" von Osanna Vaughn über die abenteuerliche Reise von Menschen, die sich mit Falken geistig verbinden und die Welt durch deren Augen sehen können. Der Schüler punktete mit einer kurzen, informativen Vorstellung des Buchs und überzeugte mit guter Lesetechnik und lebendigem Vortrag.

Austragungsort des Entscheids war erneut die Stadtbücherei in Singen, die seit über 35 Jahren den passenden Rahmen für die Veranstaltung bietet. Das engagierte Team der Bücherei unter Federführung der beiden Bibliothekarinnen Christina Thürmer und Petra Petersen hatte wieder alles bestens organisiert und vorbereitet. Jahr für Jahr messen sich hier Sechstklässler aus verschiedenen Schulen der Region. Die Teilnehmer sind allesamt jeweils Sieger ihrer Schule und kämpfen um die Weiterleitung zur nächsten Etappe. Der Vorlesewettbewerb startet in Schulen und geht weiter auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, bevor im Finale der Bundessieger gekürt wird.

Beim Kreisentscheid in Singen traten diesmal sieben Mädchen und drei Jungs an. Die meisten kamen in Begleitung von Eltern, Geschwistern oder Freunden, die ihnen beim Vorlesen vor fremdem Publikum die Daumen drückten. Für einige Teilnehmer war es eine spürbar aufregende Sache – andere wirkten eher gelassen. Aufgabe der Schüler ist es, ein Buch ihrer Wahl kurz vorzustellen und einen Textausschnitt daraus vorzulesen. Der Vortrag soll drei bis vier Minuten dauern. Bei der Bewertung durch eine fünfköpfige Jury geht es vor allem um Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl.

"Das Vorlesen sollte lebendig sein, sodass man gerne zuhört", erklärt Wiltrud Hensler, die schon öfters in der Jury saß. Es solle auch nicht wie ein auswendig gelerntes Theaterstück wirken, betont die Inhaberin einer Buchhandlung angesichts der Erfahrung in früheren Vorlesewettbewerben. Christian Albert ist seit vielen Jahren Mitglied der Jury. "Ich finde es schön, dass es auch im Zeitalter von Internet und Hörbüchern nach wie vor Kinder gibt, die lesen und vorlesen", stellt der Mitarbeiter der Stadtbücherei fest. Petra Petersen weiß, wie aufgeregt die jungen Teilnehmer oftmals sind: "Es ist toll, dass die Schüler den Mut aufbringen vor Publikum zu lesen", sagt sie. Dafür gab es am Ende für alle ein Buch samt Urkunde als Belohnung fürs Mitmachen.

Teilnehmer und Bücher

Max Blum aus Volkertshausen (Anne-Frank-Realschule Engen) las aus dem Buch "Die Jungen von Burg Schreckenstein" von Oliver Hassenkamp. Zoe Engelmann aus Böhringen (Ambrosius-Blarer-Gymnasium Schloss Gaienhofen) las aus "Vier zauberhafte Schwestern und die geheimnisvollen Zwillinge" von Sheridan Winn. Lukas Keller aus Singen (Hegau-Gymnasium Singen) las aus "Drachenreiter" von Cornelia Funke. Julius Mahler aus Engen (Gymnasium Engen) las aus "Das Vermächtnis des Falken" von Osanna Vaughn. Merle Menje aus Gottmadingen (Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen) las aus "Raven – Der Berg der Gefahren" von Wendy Orr. Franziska Römer aus Singen (Zeppelin-Realschule Singen) las aus "Der unsterbliche Alchemyst" von Michael Scott. Leonie Szymiczek aus Volkertshausen (Nellenburg-Gymnasium Stockach) las aus "Girl online" von Zoeg Sugg. Carlotta Tiggeler aus Hohenfels (Schule Schloss Hohenfels) las aus "Die letzten Kinder des Meeres" von Annette Würthner. Juliana Trajano aus Singen (Beethoven-Gemeinschaftsschule Singen) las aus "Witch & Wizard – Verlorene Welt" von James Patterson. Sophie Uhrenbacher aus Stockach (Schulverbund Nellenburg Werkreal- und Realschule Stockach) las aus "Bühne frei für Leonie – Das Tanzinternat" von Lilli Wagner. (zöl)