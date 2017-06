Tengen Julia Engelmann rührt ihr Publikum zu Tränen vielerlei Art

Julia Engelmann berührt das Publikum in der nahezu vollen Stadthalle mit ihren Texten und Liedern. Mal ist sie nachdenklich, mal witzig.

Julia Engelmann ist mehr als ein Internet-Sternchen. Sie kann auch ganze Hallen voller Zuhörer in ihren Bann ziehen. Das hat sie in der Stadthalle bewiesen. Ihr aktuelles Programm heißt "Eines Tages, Baby – Upgrade" – darin hüllt sie sich in eine Wolke aus Worten, Liedern – und Konfetti. "Konfetti ist die beste Erfindung seit dem dem Rad", erläutert sie. Sieben Kilo Konfetti hat Engelmann bei ihrer aktuellen Tour verbraucht. Immer wieder muss sie auf der Bühne ein Konfetti aus den Haaren schütteln.

Besucherin Lisa Strobel aus Donaueschingen äußerte vor dem Auftritt: "Meine Erwartungen sind hoch. Viele Texte der Poetry Slammerin haben mich sehr angesprochen. Darum bin ich hier." Nach der Veranstaltung resümierte sie: "Meine Erwartungen wurden übertroffen." Bekannt geworden war Engelmann durch den Bielefelder Hörsaalslam 2013. Bei diesem modernen Dichterwettstreit trug sie ein Gedicht vor, in dem sie authentisch ihre Sehnsüchte und Wünsche erklärte. Ihr fünfminütiger Vortrag wurde im Internet millionenfach angeschaut. Seither wird Engelmann immer wieder als "Stimme ihrer Generation" bezeichnet.

In Singen hatte sie sogar ihre Gitarre dabei. Immer wieder lockerte sie ihre dichten Textbeiträge mit einem Lied auf. Besonders für Stimmung sorgte ihr Lied "Das Leben ist ein Taxistand". Einzelne Besucher konnten sich dabei nicht mehr auf den Stühlen halten – und als Engelmann erzählte, wie das Lied in ihrer viel zu engen WG-Küche in Köln entstanden ist, klopften sich die Zuschauer in der Stadthalle auf die Schenkel und lachten von Herzen.

Aber auch andere Gefühle sprach die Dichterin an. Die Zuschauer schauten gebannt, berührt und wischten sich die ein oder andere Träne aus den Augen, wenn Engelmann über ihren Bruder, Einsamkeit oder Unsicherheiten im Leben plauderte. Vor ihrem Auftritt hatte die Bremerin den Rheinfall bei Schaffhausen bestaunt und ein paar Längen im Aachbad gezogen, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete. Für den Hohentwiel habe die Zeit leider nicht mehr gereicht, bedauerte sie. Engelmanns Auftritt war eine einzige große Liebeserklärung an die Sprache, ans Leben – und an Konfetti. Zum Schluss gab die Bremerin den Besuchern mit auf den Weg: "Wenn du irgendwo Konfetti siehst, dann Baby, denk an mich."