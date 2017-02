Singen Jugendmusikschule freut sich über großen Andrang beim Schnuppertag

Kinder und Jugendliche erkunden auf der Musikinsel Instrumente. Die Mitarbeiter der Jugendmusikschule verzeichnen am Ende auffallend viele Unterrichtsanmeldungen.

Beim Tag der offenen Tür in der Jugendmusikschule Singen standen musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen am Wochenende auf der Singener Musikinsel wieder einmal alle Türen offen. Schon morgens ab 10 Uhr präsentierten sich der Elementarbereich mit Musikpädagogin Martina Bennett im Walburgis-Saal und anschließend Schüler aus verschiedenen Klassen der Instrumentalbereiche und des Vokalbereichs mit einem bunten Repertoire vor großem Publikum. "Mit ihren Darbietungen – sowohl als Solo-, als auch kleine Ensemblestücke – zeigten sie, wie man bereits nach ein, zwei Jahren Unterricht richtig gut musizieren kann", freute sich Musikschulleiterin Annette Tinius-Elze über die große Resonanz, die der Tag der offenen Tür erzeugt hat.

Aber nicht nur zuschauen und den Klängen von Ensembles und Bands zuzuhören war am Tag der offenen Tür in der Singener Jugendmusikschule angesagt. Bewusst setzt das Konzept auf eigene Erfahrungen: Auch selbst mal das Instrument in die Hand zu nehmen und auszuprobieren, mitzumachen und in den Unterricht reinzuschnuppern, dazu wurden die jungen Besucher eingeladen.

"Kinder und Jugendliche haben so die Möglichkeit, das für sie passende Instrument zu finden. Die Lehrkräfte beraten in allen Räumen der Musikschule fachlich kompetent und betreuen bei den ersten musikalischen Versuchen", erklärt die Musikschulleiterin am Rande der Veranstaltung. Das Angebot wurde angenommen: Ob Kontrabass oder Harfe, Posaune, Querflöte oder Klarinette – alle Instrumente konnten bis gegen 13 Uhr ausprobiert werden.

Im Sekretariat der Musikschule standen die Verwaltungsmitarbeiterinnen für Informationen zur Verfügung. "Der Andrang war bei allen Instrumenten immens", hat Siegfried Worch als stellvertretender Musikschulleiter beobachtet. Und auch seine Chefin schätzt den im Jahreslauf frühen Termin: "Wir hatten großen Andrang, es war viel los und wir konnten viele Neuanmeldungen aufnehmen – sogar mehr als beim Inselfest, da im Sommer überall viele Veranstaltungen und Feste stattfinden", so Annette Tinius-Elze.

Zum Finale trafen sich die Musikschulfreunde in der Cafeteria des Elternbeirats. Unter reichlich Beifall stellten sich beim Abschlusskonzert im Walburgis-Foyer bis 14 Uhr die Bands des Fachbereichs Popularmusik vor: Die Band Big Beazz unter Leitung von Florian Gutman sowie das Groove Project mit Frank Michael.



Die nächsten Termine

Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, drittes Studiokonzert: Romantische Saitenklänge mit Harfe und Gitarre.

Freitag, 24. März, 18 Uhr: Vorspiel der Trompeten- und Hornklasse Kuno Mößmer

Freitag, 31. März, 18 Uhr: Vorspiel der Saxophonklasse Florian Gutmann

Samstag, 1. April, 18 Uhr: Vorspiel der Violinklasse Regine Landgraf-Benzing

Montag, 3. April, 19 Uhr, Zimmer 202: Vorspiel der Oboenklasse Karl-Friedrich Wentzel (cab)

Informationen unter: www.singen-kulturpur.de