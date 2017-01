Singen Jugendliche zücken Messer und bedrohen Autofahrer

Ein Autofahrer wird in einem Singener Wohngebiet bedroht.

So schildert die Polizei den Tatverlauf: Ein 44-Jähriger Autofahrer steuerte am Freitag kurz nach 22 Uhr sein Fahrzeug in der Steißlinger Straße in Fahrtrichtung Langenrain. Kurz nach dem dortigen Lebensmittelmarkt liefen drei Personen vor ihm auf der Fahrbahn. Das 15-jährige Mädchen sowie ihre 17- und 18-Jahre alten Begleiter verhielten sich so, dass er nicht an ihnen vorbeifahren konnte. Schließlich hielten sie das Auto an, und der 18-Jährige öffnete die Fahrertür. Währenddessen hielt er ein Messer in der Hand. Der Autofahrer fühlte sich bedroht, weshalb er ein Pfefferspray einsetzte, welches er zum Selbstschutz mit führte. Die 15-Jährige erlitt dadurch eine Reizung der Bindehäute. Noch bevor die Situation eskalierte, erschien die verständigte Polizei. In der Nähe des Kontrollortes wurden zwei Messer gefunden, die den beiden 17- und 18-Jährigen zugeordnet werden konnten. Die Polizei stellte die beiden Messer und das Pfefferspray sicher. Weitere Ermittlungen folgen.