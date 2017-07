Hegau Jugendliche prellen Taxifahrer

Fahrgäste springen in Steißlingen aus dem Fahrzeug und verschwinden

Drei Jugendliche haben sich am Samstag gegen 3.15 Uhr mit einem Taxi in der Dorfmitte von Gundholzen abholen lassen. Gemäß Vereinbarung wurde der erste Jugendliche bis zur Kreistankstelle nach Singen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, erklärten die beiden noch im Taxi verbliebenen Jugendlichen dem Fahrer den bis dahin fälligen Betrag zu übernehmen und ließen sich schließlich nach Steißlingen chauffieren. Laut Polizeibericht sprangen die beiden Unbekannten am Endziel in der Schulstraße aus dem Fahrzeug und flüchteten in Richtung Kirchstraße, ohne den insgesamt entstandenen Fahrpreis von rund 70 Euro zu bezahlen. Die Polizei ermittelt wegen Betrug und bittet Zeugen, sich unter (0 77 31)88 80, zu melden.