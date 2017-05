Singen Jugendflohmarkt macht Singen zum Revier für Schnäppchenjäger

Trubel in der Singener Innenstadt und auch das Wetter spielt zur 34. Auflage mit.

Der 34. Jugendkulturtag und Jugendflohmarkt lockte am Samstag viele Familien an. Die August-Ruf-Straße und die angrenzenden Seitenstraßen luden zum Bummeln und Stöbern. "Der Flohmarkt ist eine tolle Einrichtung", findet Kerstin Schmidt. Mit Sachen aus dem Kleiderschrank, Büchern und Spielzeug, das die Kinder nicht mehr brauchen, könnte man anderen für wenig Geld eine Freude machen. Ihr Sohn Janik hatte gegen Mittag 25 Euro in der Kasse und war glücklich: "Ich spare auf ein Fahrrad", verriet er.

Dabei wissen geübte Flohmarkthändler: Wer zuerst kommt, hat die Wahl der freien Plätze. "Je früher, je besser", weiß auch Kerstin Schmidt aus Tengen. Mit ihrem Sohn Janik war sie schon vor vier Uhr aufgestanden, um frühzeitig in Singen zu sein. Der Wetterbericht hatte für Samstag Regenschauer angekündigt, Plätze unter den Vordächern seien dann besonders gefragt, wissen sie. Aber der Himmel hatte ein Einsehen, nur zeitweise fielen einige Tropfen. Aber das hat die Besucher nicht vom Bummeln abgehalten. Ab sechs Uhr belebte sich die Innenstadt, Händler hatten ihre Artikel ausgebreitet und die ersten Schnäppchenjäger waren zur Stelle.

Am Stand des Fördervereins der Grundschule Friedingen duftete es nach Waffeln, auch die Kuchen kamen gut an. "Hoffentlich hält das Wetter", war die Sorge der Frauen. Sie wollten bis zum bitteren Ende bleiben, denn wie Claudia Reinbold weiß: "Es lohnt sich." Mit den Einnahmen sponsert der Verein Spiele oder Busfahrten ins Theater und unterstützt den Schwimmunterricht.

Bei der Jugendfeuerwehr Singen war Nachschub gefragt, Jugendleiter Julian Grundmüller gab per Handy eine Bestellung von 50 Würsten durch. Lucas, Magnus und Manuel waren seit sechs Uhr im Einsatz, sie teilten die Brötchen und ritzten die Würste ein: Jungfeuerwehrmann Leon meinte selbstbewusst: "Das ist kein Problem. Wenn man uns zeigt, wie es geht, dann können wir das."

Hatten einige Markthändler bei den ersten Regentropfen ihre Sachen wieder eingepackt, hielten auch Monika Graf und Helga Hesse am Stand des Kinderschutzbundes durch. Sie deckten ihren Stand vorübergehend mit Planen ab. Der Erlös ihrer Aktion kommt dem Kinderhaus im Langenrain zugute und wird eingesetzt für Spiele oder Bastelangebote, und wie Graf verriet, auch mal für ein Eis.

Hatte ein Team des Stadtjugendrings im Vorfeld schon den Flohmarkt organisiert, waren am Samstag 20 Ordner zu Stelle. Sie achteten darauf, dass die Feuerwehr-Fluchtwege freigehalten werden, die Straßenabsperrung steht und keine kommerziellen Händler sich unter die Stände mischen. "Der Flohmarkt ist für Kinder und Jugendliche", betont Vorsitzender Markus Weber. Je nach Alter natürlich in Begleitung von Eltern oder Angehörigen.

Der Veranstalter

Im Stadtjugendring Singen als Dachverband sind derzeit 42 Jugendverbände mit rund 7600 Jugendlichen organisiert. Damit ist der Stadtjugendring die größte Jugendorganisation im Landkreis Konstanz. Der Verband ist ausschließlich ehrenamtlich tätig. Im Angebot der Jugendveranstaltungen ist der Jugendkulturtag und Jugendflohmarkt die größte Jugendveranstaltung in der Region. (ros)