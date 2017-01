Singen Jugend forscht: Tom Kollmer und Finn Schwall von der HSG untersuchen künstliche Intelligenz

Tom Kollmer und Finn Schwall vom Technischen Gymnasium an der Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS) programmieren und bereiten sich auf Teilnahme bei Jugend Forscht vor. In ihrem Projekt untersuchen sie künstliche Intelligenz.

Tom Kollmer und Finn Schwall programmieren gern. Nicht nur in der Schule im Profilfach Informatik am Technischen Gymnasium an der Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS). Auch in ihrer Freizeit. Darum nehmen sie auch in diesem Jahr am Wettbewerb "Jugend forscht" teil, und zwar mit einem Projekt über "Künstliche Intelligenz".

"Wir haben schon im vergangenen Schuljahr zusammen eine Projektarbeit gemacht. Da ging es um Controller für RC Autos", erklärt der 19-jährige Tom Kollmer aus Singen. "Weil wir da schon so gut zusammen gearbeitet haben und noch freie Kapazitäten hatten, haben wir uns dieses Projekt überlegt", ergänzt sein 18-jähriger Mitforscher Finn Schwall aus Hilzingen. Beide gehen in die 13. Klasse des Technischen Gymnasiums.

Schon Ende Juni 2016 entstand die Idee und die jungen Männer waren gespannt, ob sie künstliche Intelligenz am Computer abbilden können. Im Grunde werde durch Programmieren die Evolution abgebildet und mit neuronalen Netzen, also vereinfachten Abbildungen von dem, was das menschliche Gehirn macht, kombiniert.

Das Schreiben des Programmes habe dann erstaunlich gut funktioniert, auch wenn es sehr zeitaufwendig war, resümieren die beiden angehenden Abiturienten. Insgesamt haben sie drei verschiedene Szenarien fertig für die Präsentation. Dabei ist auch eine Variante, bei der der Computer die kürzeste Entfernung beim Anfahren von verschiedenen Städten – wie es beispielsweise Postzusteller brauchen würden – berechnet. "Wir haben festgestellt, dass es viel bringt, wenn man die Topologie verändert", so Nachwuchs-Forscher Finn Schwall.

Am 15. Januar haben sie ihre Dokumentation abgegeben. Am 16. und 17. Februar werden sie ihre Arbeiten dann in Tuttlingen präsentieren, wo der Regionalwettbewerb Hegau-Donau im Rahmen der bundesweiten Aktion "Jugend forscht" stattfindet. Die Gewinner des Regionalwettbewerbs werden anschließend an den Landeswettbewerb, der vom 22. bis 24. März in Fellbach stattfindet, weiter geleitet.

Auch Schulleiter Stefan Fehrenbach ist gespannt, was die Schüler in Tuttlingen zeigen werden und drückt die Daumen.

Der Wettbewerb

Mehr Informationen unter: www.jugend-forscht.de

Jugend forscht ist eine Talentschmiede mit Modellcharakter. Durch die Gründung des gemeinnützigen Vereins Stiftung Jugend forscht e. V. als gemeinsames Förderwerk von Bundesregierung, der Zeitschrift Stern, Wirtschaft und Schulen wurde die von der Zeitschrift ins Leben gerufene Aktion bereits in den 70-er Jahren zur Staatsangelegenheit.

Die naturwissenschaftliche Projektarbeit soll laut Veranstalter einen optimalen Rahmen bieten, um Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten individuell zu fördern.

Durch kreatives, forschendes Lernen sollen sich die Jugendlichen im bundesweit ausgetragenen Wettbewerb mit dem Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen können und so die Methodenkompetenz erlangen, die zu den Kernqualifikationen der Wissensgesellschaft gehört. (sk)