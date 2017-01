Singen Johanniter aus Singen unterstützen Helfer, die Freude und Hoffnung nach Südosteuropa gebracht haben

Tiefe Dankbarkeit für Tausende Weihnachtstrucker-Päckchen in Rumänien, Albanien und Bosnien

Die Johanniter-Weihnachtstrucker sind pünktlich zum Jahreswechsel von ihrer langen Reise nach Rumänien, Albanien und Bosnien zurückgekehrt. "Auf teilweise verschneiten und vereisten Wegen brachten die rund 100 ehrenamtlichen Fahrer fast 50 000 Hilfspakete zu hilfebedürftigen Menschen", berichtet Claudia Bangnowski von der Johanniter-Unfallhilfe, die die Aktion unter dem Titel Weihnachtstrucker auf den Weg gebracht hat. Auch die Johanniter im Hegau haben sich beteiligt. Fast 2500 Pakete kamen aus Baden-Württemberg, 450 aus der Region Hegau/Bodensee. „Die Menschen haben die Johanniter-Weihnachtstrucker schon freudig erwartet“, berichtet Erich Scheu, Dienststellenleiter in Singen. Dabei hatten die Helfer auch den Bildungsaspekt im Blick. "Nur Kinder, die zur Schule gehen, bekommen ein Paket. Das ist auch ein Anreiz für Eltern, ihre Kinder zur Schule zu schicken", erklärt Scheu in der Pressemitteilung der Hilfsorganisation und dankt den Unterstützern im Hegau: „Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer." Für viele der Lasterfahrer, die zum Teil ihren Weihnachtsurlaub opfern um beim Konvoi mitzufahren, steht jetzt schon fest: „Wir wollen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit dabei sein!“