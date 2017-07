Singen Johanniter-Unfall-Hilfe hat Sinnesgarten einrichten lassen

Der Garten soll für die Demenzgruppen eingesetzt werden. Patienten, die an Demenz erkrankt sind, können sich dort aufhalten und werden angeregt

Singen – Noch sind die Erdbeeren grün, die in dem Hochbeetkasten im neuen Sinnesgarten der Johanniter-Unfall-Hilfe in Singen wachsen. Die Nutzer des Gartens werden aber nicht nur daran ihre Freude haben. Für ihre Demenzgruppen haben die Johanniter den neuen Sinnesgarten fachgerecht gestalten lassen und nun eingeweiht.

"Vor etwa fünf Jahren gab es erste Überlegungen, unsere Aktivitäten in der Demenz-Betreuung und Aktivierung durch die Anlage eines Gartens wirkungsvoll zu ergänzen", sagte Dienststellenleiter Erich Scheu bei der kleinen Eröffnungsfeier. Vergangene Woche haben die Mitarbeiter den Garten mit den Demenzgruppen bereits genutzt. Ohne die finanzielle Unterstützung durch die Fernsehlotterie wäre das Projekt allerdings nicht möglich gewesen. Von den Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro hat die Fernsehlotterie fast 20 000 Euro übernommen, so Erich Scheu.

Die Singener Gartenbaufirma Denzel hat den Garten gestaltet und die wichtigen Eckpunkte "in hervorragender Weise" in die Tat umgesetzt, sagte Scheu. Für einen demenz-freundlichen Garten seien geschwungene, gerundete Wege ebenso wichtig wie, dass es keine Einbahnstraßen gebe. Eine gute Begehbarkeit auch für Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen sei zentral. Die Bepflanzung wurde so gewählt, dass auch Düfte die Sinne anregen.

Die Demenzgruppe wurde als Projekt der Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee bei den Singener Johannitern bereits im Jahr 2007 eingerichtet. Zurzeit gibt es zwei Gruppen, die sich je einmal die Woche nachmittags in der Zelglestraße treffen. Betreuerinnen wie Barbara Jordan, Anne Koch, Ursula Habicht oder Elisabeth Schuler sind dann für die Demenzkranken da. Die Teilnehmer werden über einen Fahrdienst geholt. Durch dieses Angebot erfahren die Patienten ein Stück Sicherheit und ihre Angehörigen für ein paar Stunden Entlastung im Alltag.

Ansprechpartner für das Projekt ist Stefan Dittrich, Telefon (0751) 36149 13