Singen Johanniter Singen feiern 50-jähriges Bestehen

Mitglieder der Johanniter Singen und Gäste blicken bei einem Fest mit Gottesdienst auf fünf Jahrzehnte zurück. Der Verein entwickelt sich stets weiter.

Mit einem Gottesdienst, geleitet von Pfarrerin Fink und Dekan Berghaus, feierten die Johanniter Singen das 50. Jubiläum in der evangelischen Lutherkirche. Geladene Würdenträger sowie der Johanniterorden zogen in die volle Kirche ein. "Besonders schön war, dass sehr viele Jugendliche teilnahmen, die tags zuvor am Johanniter Wimpelwettstreit teilgenommen hatten", heißt es in der Pressemitteilung. Der Wimpelwettstreit sei eine Spezialität der Johanniter-Jugend in Baden-Württemberg. Nach der Kirche begrüßte Tobias Irion, ehrenamtlicher Regionalvorstand der Johanniter Oberschwaben-Bodensee, die Gäste. Oberbürgermeister Bernd Häusler sprach ein Grußwort.

Der Landesvorstand der Johanniter Moritz Knappertsbusch war aus Stuttgart angereist, um den Anlass entsprechend zu würdigen und Rückblick auf das Geleistete zu halten. 1969, zwei Jahre nach der Gründung, fand der erste Erste-Hilfe-Kurs der Johanniter in Singen statt und bereits drei Jahre später konnte der 1000. Teilnehmer begrüßt werden. 1971 wurde der erste Rettungswagen in Dienst genommen. Kurz darauf kamen die Rettungswache und ein Ausbildungsraum am damaligen Standort Mühlenstraße 2 dazu. 1988 nahmen die ersten Zivis ihren Dienst auf. 1989 zogen die Johanniter in das heutige Gebäude in der Zelglestraße 6 um. Eine der größten Hilfsaktionen begann im selben Jahr mit den medizinischen Hilfstransporten nach Rumänien. Bereits 1991 verfügt der Ortsverband über einen Rettungsdienst, zwei Krankenwagen, einen Mobilen Sozialen Dienst und einen Behindertenfahrdienst. 1998 kam die Anerkennung zum Fachpflegedienst mit der Zertifizierung durch die DMSK. Danach erfolgte der Ausbau mit sozialen Diensten wie Essen auf Rädern und Hausnotruf. Seit 2003 sind die Johanniter in Singen in der Demenzversorgung aktiv.

Für das Ehrenamt ist das Southside Festival als größter Sanitätsdienst in Baden-Württemberg immer wieder eine besondere Herausforderung. Die Dienststelle in Singen wurde im Jahr 2015 modernisiert und in Kürze wird ein Sinnesgarten für die Demenzgruppe eröffnet.