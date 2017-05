Singen Jenische zeigen ihre Tradition beim Kulturfest in Singen - mit Bildern!

Mit einem Kulturfest in Singen haben die Jenischen - eine Volksgruppe ehemals fahrender Handwerker - am Wochenende ihre Traditionen und Bräuche präsentiert.

Es werde Zeit, dass die Gruppe in Deutschland integriert werde, sagte Organisator Alexander Flügler, selbst Jenischer und Mitglied des Fördervereins. Vielen Menschen seien Geschichte und Herkunft der Jenischen nicht mehr bekannt. Mit dem zweitägigen Fest soll die Gruppe wieder mehr ins Bewusstsein gerückt werden. In Singen lebt eine der größten Gemeinden der Jenischen in Deutschland - von den rund 47 0000 Einwohnern der Stadt gehören 500 der Volksgruppe an.