Singen Jenische Singener feiern Kulturfest

Förderverein kündigt Justiz- und Europaminister Guido Wolf als Festredner zur Eröffnung am Fraitag, 5. Mai, an.

Ein internationales, jenisches Kulturfest kündigt der Förderverein für die Jenischen und andere Reisende mit Unterstützung der Stadt Singen vom 5.-7. Mai an. „Ziel ist, das vielfältige Leben der Jenischen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ein Kennenlernen zu ermöglichen und wechselseitige Vorurteile abzubauen“, so Fördervereinsvorsitzender Dirk Kreischer.



Langfristig strebe der Verein die Schaffung eines Jenischen Kulturzentrums als Anlaufstelle für soziale und kulturelle Angelegenheiten an. Singen sei ein Zentrum jenischen Lebens. Rund 800 Singener blicken auf jenische Herkunft. Zum Auftakt am Freitag, 5. Mai, werde neben Gästen aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und den Niederlanden auch Justiz- und Europaminister Guido Wolf als Festredner erwartet. Am Samstag, 6. Mai, gibt es auf dem Rathausplatz ein buntes Programm mit Musik, kulturellen Beiträgen, Vorführungen traditioneller Handwerke und einem Bootsch-Turnier. Am Sonntag, 7. Mai, findet auf dem Rathausplatz ein gemeinsames Familien-Frühstück statt, an das sich in der Stadt der verkaufsoffene Sonntag mit Leistungsschau anschließt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.