Singen Jedermann-Sportgruppe Singen feiert Jubiläum

Die Jedermann-Sportgruppe Singen gibt es seit 50 Jahren. Sie ist auch ohne feste Vereinsstruktur ein aktiver Verbund.

"Wir sind eine tolle Truppe", freute sich Sprecherin Ursula Bubeck. Zu ihrer Freude waren 80 Gäste zu der Jubiläumsfeier des 50-jährigen Bestehens der Jedermann-Sportgruppe Singen in die Turnhalle der Waldeckschule gekommen. "Der Jedermann-Sport bleibt auch nach 50 Jahren fit und aktiv", findet sie.

Das macht die Gruppe mit Vorliebe durch Laufen: "Unsere liebste Disziplin ist das Laufen", erzählte sie. Selbst widrige Witterung könne der Motivation dann nichts anhaben: "Da ist unsere Laune topp", versicherte sie. Daneben zeigte sich die Begeisterung der Sportler für das Singen. Die Anwesenden stimmten die Jedermänner-Lieder immer wieder zwischen den Programmpunkten ang.

Bubeck konnte auch eine neue Aktion vorstellen, sie kündigte die Einrichtung von Singener Abendläufen an, die künftig zweimal in der Woche stattfinden sollen. Berufstätige sollen in der Gemeinschaft auch nach Einbruch der Dunkelheit sicher Sport im Freien ausüben können.

Oberbürgermeister Bernd Häusler betonte in seiner Rede, der Name habe heute eine andere Bedeutung. "1966 waren Männer noch sehr im Vordergrund. Ich bin froh, dass es heute auch viele Jederfrauen gibt." Außerdem bedankte er sich für die Leistungen der Gruppe. "Sie sind ein Garant für gut organisierte Sportveranstaltungen.

" Bürgermeisterin Ute Seifried erzählte von ihrem ersten Kontakt mit den Jedermännern: "Als ich nach Singen kam, habe ich mich gefragt, was sind denn die Jedermänner?" Das Konzept habe sie überzeugt: "Sport ohne Leistungsdruck, bei dem es um Gesundheit geht, das hat nicht jede Stadt, da sollten sie sich ihrer Besonderheit bewusst sein."

In einem Rückblick erklärte Dietmar Johann die Geschichte der Gruppierung. Sie war aus der Leichtathletik-Abteilung des FC Singen hervorgegangen. Diese hatte vor 50 Jahren bereits seit 47 Jahren existiert. Die Weiterführung ohne Verein haben viele als nicht sehr aussichtsreich angesehen. "Viele haben gesagt, das geht nicht." Diese Vorhersage hat sich offensichtlich als falsch herausgestellt und so wünschte OB Bernd Häusler den Jedermännern Erfolg für "die nächsten 50 Jahre".