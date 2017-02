Jeder Kilometer bringt ein Euro

Sportliche Aktion auf dem Ergometer in Singener Sportgeschäft für den Krankenhausförderverein wird zum Selbstläufer. Firmen und Vereine beteiligen sich.

Pro gefahrenem Kilometer gibt es einen Euro für den Krankenhausförderverein. Eine Woche lang, während der Geschäftszeiten, treten Vertreter von Firmen und Vereinen und Kunden bei Intersport Schweizer für den guten Zweck in die Pedale des Ergometers, für jeden Kilometer spenden Schweizer und die Firma Kettler einen Euro. Am Montag sind 164 Kilometer gefahren worden, am Dienstag 173 Kilometer, am Mittwoch war der Kilometerzähler schon bei insgesamt 495 Kilometern. "Jeder fährt, so lange er will und kann, manche Vereine, wie der Stadtturnverein Singen, kommen mit ganzen Gruppen, manchmal steigen Kunden spontan auf den Ergometer und fahren ein paar Kilometer", erklärt Bernd Heizmann von Sport Schweizer. Das Schöne sei, dass auch kleine Strecken etwas bringen, und die Aktion zum Selbstläufer werde. Die meisten finden es eine gute Sache, sich sportlich zu betätigen, und dabei Gutes zu tun. Alle sind mit guter Laune dabei.

Thomas Lang von der Firma Wefa fährt seit einer Stunde sportlich im Radtrikot, kommt ordentlich ins Schwitzen und hat trotzdem immer einen Scherz auf den Lippen. "Unser Chef hat gefragt, wer mitmacht und da haben wir uns gemeldet", erklärt er. Nach dem Radeln geht er kurz nach Hause duschen und danach wieder zur Arbeit. Zur Mittagszeit tritt ein prominenter Radler an. Oberbürgermeister Bernd Häusler kommt mit einer Delegation aus dem Rathaus. Seine Sekretärinnen Kathrin Jedelhauser und Barbara Waibel und Pressesprecher Achim Eickhoff hat er mitgebracht, die auch ihre Mittagspause für den guten Zweck opfern wollen.

Die Spende für den Krankenhausförderverein kommt der Kunsttherapie der Onkologie und der Kinderklinik des Hegau-Klinikums zu Gute. Sie solle den Patienten helfen, ihre Krankheit und ihr Schicksal besser zu verarbeiten, so der Förderverein. Mithilfe der Kunsttherapie könnten sie ihre Gefühle ausdrücken. Am heutigen Samstag kann noch einmal in die Pedale getreten werden.