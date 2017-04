Singen Internationaler Chor probt für Konzert

Das Ensemble aus Einheimischen und Flüchtlingen gibt ein Konzert. Es kündigt sowohl bekannte Stücke als auch musikalische Überraschungen an. Und freut sich, dass mittlerweile auch zunehmend mehr geflüchtete Frauen mitmachen.

Der Spaß am gemeinsamen Singen und das gegenseitige Kennenlernen stehen im Vordergrund. Mit einem "Konzert in den Mai" am Samstag, 29. April, Beginn 20 Uhr, im Autohaus Bach in Singen wollen die Mitglieder des internationalen Chors aber auch zeigen, was in den wöchentlichen Proben alles erarbeitet wurde. Auf dem Programm stehen deutsche und englische Lieder sowie Kanons. Außerdem werden arabisch-musikalische Überraschungen angekündigt. Der Eintritt ist frei.

"Wir werden unser gesamtes Repertoire präsentieren", sagt Melinda Liebermann. Die Sängerinnen und Sänger würden sich sehr auf den Konzertabend freuen, weiß die Chorleiterin. Es sei der vierte Auftritt des rund 40-köpfigen Chors. Musikalisch begleitet wird der Gesang von Norbert Schafheutle am Klavier und Frederick Fritzsche an der Gitarre.

Seit November 2015 treffen sich im Bildungszentrum regelmäßig Deutsche und Flüchtlinge verschiedener Nationen zur gemeinsamen Chorprobe. Alle seien begeistert bei der Sache, betont Melinda Liebermann. Inzwischen würden bei den Flüchtlingen die besuchten Sprachkurse Wirkung zeigen. "Sie können viel besser Deutsch sprechen als zu Beginn", stellt sie fest. Beim Singen deutscher Lieder würden die Sprachkenntnisse zusätzlich auf spielerische Art erweitert.

Anfangs seien nur männliche Flüchtlinge zu den Proben gekommen. Jetzt würden auch geflüchtete Frauen mitsingen, sagt die Chorleiterin. Die Atmosphäre sei fröhlich, entspannt und ungezwungen. Weitere Mitglieder seien willkommen: "Jeder kann mitmachen", betont sie.

Der internationale Chor wurde 2015 von Monika Fander, Leiterin des Bildungszentrums, und Shirin Burkart, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Singen, ins Leben gerufen, um Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mithilfe von Musik zusammenzubringen und den Kontakt zwischen Flüchtlingen und Deutschen zu fördern. Neuer Sponsor dieses Projekts, das auf Unterstützung angewiesen sei, sei das Flüchtlingsreferat der Erzdiözese Freiburg, erklärt Melinda Liebermann. Das bevorstehende Konzert werde durch das Autohaus Bach und den Lions-Club Singen-Hegau gefördert.