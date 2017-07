Singen Interesse am Hohentwie-Festival so groß wie nie

Interesse am Hohentwie-Festival so groß wie nie

Das Hohentwiel-Festival verzeichnet einen neuen Besucher-Rekord.

Singen – Eine neue Rekord-Besucherbilanz beim 48. Hohentwiel-Festival vom 15. bis 20. Juli sei lediglich durch die kurzfristige, wetterbedingte Absage des Konzerts von Amy Macdonald getrübt worden. So heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Das Festival auf dem Singener Hausberg habe diesmal insgesamt 23 000 Besucher gehabt. Zum Vergleich: Im Vorjahr kamen insgesamt rund 20 600 Besucher – 12 600 zu den Konzerten von The BossHoss, Niedeckens BAP, Mark Forster und Eisbrecher sowie 8000 zum ganztägigen Burgfest. Diesmal waren es laut der Meldung 3700 Besucher bei Sarah Connor, 2800 bei Anastacia, 3200 beim geplanten Auftritt von Amy Macdonald, 3800 beim ausverkauften Doppelkonzert von Glasperlenspiel und Max Giesinger sowie 9500 beim ganztägigen Burgfest mit Musik und Kleinkunst auf 13 Bühnen.

Bereits beim Konzert von Anastacia am Dienstag, 18. Juli, zog eine massive Gewitterfront heran, streifte den Hohentwiel aber nur am Rande. Das Konzert lief bis zum Schluss. Wegen der Unwetterwarnung mussten Anastacia und die Konzertbesucher lediglich auf die Zugaben verzichten. Während es in der benachbarten Singener Nordstadt zu Schäden durch extrem große Hagelklumpen kam, blieb es auf dem Hohentwiel beim Regen. Am nächsten Abend sahen sich die Verantwortlichen aber gezwungen, den Auftritt der schottischen Sängerin Amy Macdonald wegen einer Unwetterwarnung höchster Stufe kurz vor Beginn abzusagen.

Der Konzertschauplatz auf der Karlsbastion wurde schnell und reibungslos evakuiert. „Das Wichtigste ist, dass letztlich niemand und nichts zu Schaden kam“, betont Roland Frank, Geschäftsführer von Kultur und Tourismus Singen. Den 3200 Besuchern des Abends werden ihre Eintrittskarten dort erstattet, wo sie diese gekauft hatten. „Es war ein rundherum gelungenes Festival in einzigartiger Kulisse. Einziger Wermutstropfen war der Abbruch des Konzerts von Amy Macdonald. Die Sicherheit der Besucher stand aber an erster Stelle", sagte Konzertveranstalter Marc Oßwald und weiter: "Die Evakuierung machte deutlich, dass die Notfallplanung klappt. Die Bilanz insgesamt zeigt, dass das Hohentwielfestival erprobt und zukunftsfähig ist“, so Konzertveranstalter Marc Oßwald.