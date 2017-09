Singen Integrationsarbeit als Balanceakt

Die Lebensweise und Kultur der Jenischen passt nicht mehr so richtig in die Zeit, dennoch will man sie gerade wegen der Besonderheiten erhalten. In Singen, wo die Volksgruppe vergleichsweise starke Wurzeln hat, informierte sich die Staatssekretärin Theresa Schopper über die Sozialarbeit bei der Integration.

Allein der Besuch zeugt von Wertschätzung. Die Staatssekretärin Theresa Schopper nahm sich bei einem Besuch in Singen viel Zeit, um sich über die Situation der Jenischen zu informieren und verteilte dabei zugleich Lob: Im Land und auch im Bundesrat werde das Engagement der Sozialarbeit in Singen bei der Integration der Jenischen registriert. Die Zahl der Angehörigen dieser sozialen Minderheit wird in Singen auf 800 bis 1200 Menschen geschätzt, ein Großteil von ihnen lebt im Einzugsbereich der Wessenbergschule.

Bei der Informationsrunde mit der Staatssekretärin, die auf Einladung der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (Grüne) nach Singen gekommen war, der Schulleiterin sowie Vertreterinnen sozialer Einrichtungen, die sich speziell der Integration der Jenischen annehmen, wurde der Spannweite der Integrationsaufgabe deutlich. Es geht einerseits darum, bis heute vorhandene, jedoch längst überkommene Sozialstrukturen in der Gruppierung zu überwinden und andererseits doch auch zur Sensibilisierung für die Lebenswelt der Jenischen beizutragen – nicht zuletzt deshalb, weil die Jenischen in der deutschen Geschichte vor allem während der nationalsozialistischen Herrschaft zu Opfern wurden.



Schulleiterin Ursula Garz nutzte die Chance des Besuchs aus dem Stuttgarter Staatsministerium mit handfesten Argumenten, die für die Unterstützung der Integrationsarbeit sprechen. Sie hat ihren Dienst an der Wessenbergschule, in der knapp ein Drittel der Kinder jenische Wurzeln haben, im Jahr 1981 begonnen und sie kennt das ganze Spektrum der Besonderheiten. Ihre Botschaft an die Politikerin: Ohne bessere (Bildungs-)Chancen ist der Weg der Jenischen in die Abhängigkeit von Transferleistungen der Allgemeinheit vorgezeichnet.

Das Familienleben in der sozialen Randgruppe ist nach Angaben der Schulleiterin vielfach von einer hohen Arbeitslosenquote geprägt, feststellbar ist ferner die Dominanz der Männer beziehungsweise Väter in den Familien. Die Parallelwelt der Jenische ist jedoch auch durch die besondere Sprache und Geschichte bedingt. Für Ursula Garz wird das zum Beispiel an dem Wort wie "sesshaft" deutlich – in der historischen Wahrnehmung der Jenischen als umherziehende Familien, die sich ihren Lebensunterhalt als Besenbinder, Scherenschleifer, Schrottverwerter oder Schausteller verdienten, werde dies unter Umständen eher als "Sess-Haft" empfunden.



Dennoch ist der teils durch die gesellschaftliche Ausgrenzung bedingte Schutzpanzer der Jenischen nicht undurchdringlich. Laut Agnes Hügle von der Initiative "Frühe Hilfen für Jenische" funktioniert dies vor allem über den persönlichen Kontakt. Mirja Zahirovic von der Kindertagesstätte St. Nikolaus bestätigt das: "Beziehungsarbeit ist das Allerwichtigste." Auf dieser Basis sieht sie langfristig Integrationschancen. Von den Müttern, deren Kinder sie betreut, arbeitet zwar keine, doch die Frauen seien sich einig, dass es die Kinder einmal besser haben sollen als sie.

Bei der Herstellung von Chancengleichheit muss nach Darstellung von Bettina Fehrenbach von der Einrichtung "Kinderchancen Singen" bei einfachsten Regeln für den Alltag angesetzt werden. Das beginnt bei der Einübung gesunder Ernährung, es gibt Leseprojekte oder Versuche der Vermittlung von Kindern an die Musikschule. Wie problematisch die Sozialarbeit dabei sein kann, deutete Mirja Zahirovic an: Man müsse stets die Angst der Eltern berücksichtigen, dass die Kinder sie durch Wissen und Fähigkeiten überholen.

Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit der Überwindung der tradierten Sozialstrukturen in der Gruppe der Jenischen sind sich die Sozialarbeiterinnen und Schulleiterin samt der Politikerinnen einig, dass es doch auch Elemente der jenischen Lebensart und Kultur gibt, die es zu erhalten gilt. Dazu zählten zum Beispiel bestimmte handwerkliche Fähigkeiten, die Musik und nicht zuletzt sollte man die Geschichte der Jenischen als Nazi-Verfolgte nicht vergessen. "Die Jenischen", so fasste es Agnes Hügle zusammen, "sind Teil unserer Kultur."

Die Jenischen

Die soziale Gruppierung entstand in nennenswerter Zahl im 19. Jahrhundert infolge der Industrialisierung und der daraus sich entwickelnden Armutsschichten. Die Jenischen wurden zum fahrenden Volk, was mit der Ausübung von Tätigkeiten wie Scherenschleifen oder Besenbinden zusammenhing. Zugleich bildete sich (neben den spezifischen Sozialstrukturen) das Jenische als besonderer Jargon aus – die Sprache war zugleich ein Schutzschild für die Gemeinschaft. Die Jenischen gehörten – ähnlich wie Sinti und Roma – zu den Gruppen, die als Minderheiten von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. (tol)