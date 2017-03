Singen In der Singener Südstadt soll das Alter aufblühen

Das gewohnte Umfeld verlässt man selten gern, schon gar nicht im Alter. Aber wie lässt sich das Umfeld gestalten, ohne dass die Lebensqualität leidet – zum Beispiel durch Vereinsamung. Die Stadt Singen hat dazu ein Projekt mit dem Titel "Älter werden im Quartier" gestartet.

Man hilft einander, kennt sich beim Namen, es gibt selten Streit: Eine Umfrage unter Bewohnern der Singener Südstadt zum nachbarschaftlichen Miteinander kommt zu Ergebnissen, die angesichts anderer Daten zur heterogenen Sozialstruktur des Quartiers (siehe Grafik) nicht unbedingt vorausgesetzt werden können. Bei Zweidritteln der Befragten (65 Prozent) beispielsweise ist es üblich, dass die Post angenommen wird, wenn der Nachbar nicht zuhause ist. Und ist ein bestimmtes Lebensmittel nicht zur Hand, können sich 75 Prozent an einen Mitbewohner wenden. Von großem Vertrauen zeugt ferner, dass rund 53 Prozent über einen Ersatzschlüssel für eine Wohnung in der Nachbarschaft verfügen.

Die Daten sind allerdings nicht repräsentativ, sagt Bürgermeisterin Ute Seifried. Sie wurden von ehrenamtlichen Interviewern erhoben, insgesamt wurden 72 Personen befragt und im Fokus standen vor allem ältere Menschen. Dennoch fließen die Ergebnisse der Befragungen in ein Projekt ein, mittels dessen Formen des Miteinanders speziell für Senioren entwickelt werden sollen. Die Stadt Singen kooperiert dabei mit dem Konstanzer Beratungsunternehmen Translake sowie der interkommunalen Gruppierung "Demografie-Netzwerk" (siehe Info).

Trotz der erfreulichen Stichproben in Sachen Nachbarschaftshilfe ist die Sozialbürgermeisterin davon überzeugt, dass die Entwicklung einer sozialen Infrastruktur für ältere Menschen zu den wichtigen, langfristig anzulegenden Aufgaben der Stadtverwaltung gehört. "Älter werden im Quartier" – so der Titel des im Sommer vergangenen Jahres begonnenen Projekts – gewinnt seine Bedeutung vor allem aus der Erfahrung, dass die gewohnte Umgebung in aller Regel nur sehr ungern aufgegeben wird. "Ältere Menschen bleiben so lange wie möglich zuhause", so Ute Seifried, "selbst wenn andernorts der Komfort besser ist."

Eine der Gefahren dabei ist die Reduzierung des Lebensumfelds auf die eigenen vier Wände. Wie speziell die Ursachen für die schleichende Vereinsamung sein können, zeigt sich an den Besonderheiten des Projektgebiets – es handelt sich um die Südstadt beziehungsweise die Wohngebiete südlich der Georg-Fischer-Straße. Das Milieu etwa der italienischen Landsleute sei traditionell stark vom Familienzusammenhalt geprägt, dieser allerdings lasse bei den nachfolgenden Generationen nach. "Die Assimilation an deutsche Strukturen ist fortgeschritten", sagt die Bürgermeisterin, "die jungen Leute ziehen ähnlich wie bei deutschen Familien weg." Die Folge für die verbleibenden älteren Mitbürger mit ihrer Verwurzelung in den einstigen landsmännischen Strukturen: Sie verlieren ihre tradierte Gemeinschaft, ohne neue soziale Kontakte auszubilden.

Immerhin gibt es im Projektgebiet einige Treffpunkt-Oasen, die als Basisstationen für ein lebendiges Quartier nutzbar sind. Der Nachbarschaftstreff Lilje beispielsweise oder die Siedlergemeinschaft, die sich wegen des Aussterbens ihrer ursprünglichen Klientel ihrerseits für den Wandel der sozialen Zusammensetzung in ihrem Umfeld öffnet. Nach einer ersten Analyse von Translake-Geschäftsführerin Hanna Kaspar besteht durchaus ein Angebot an Treffpunkten und Aktionen, allerdings ist die Kenntnis davon unterentwickelt – obwohl es viele öffentliche Hinweise gibt. "Manchmal habe ich den Eindruck, wir müssten die Informationen wieder mittels eines Ausrufers in Nachtwächterfunktion unter die Leute bringen", meint Ute Seifried.

Hinweise darauf, dass ein "Älter werden im Quartier" ohne Vereinsamung möglich ist, ergeben sich allerdings ebenfalls aus der eingangs erwähnten Umfrage. Demnach würden die meisten Senioren nicht nur Straßenfeste, Wander- oder Café-Angebote in öffentlichen Einrichtungen sowie beispielsweise eine Suche/Biete-Börse begrüßen und nutzen – punktuell würden die Senioren auch selbst mit Hand anlegen.

Stadt als Impulsgeber für einen eigendynamischen Prozess zur Lebensqualität im Alter