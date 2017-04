Singen In der Singener Romeiasstraße zieht bald Kunst ein

Abbruchhäuser in der Singener Romeiasstraße werden zur Kreativwerkstatt. Die Baugenossenschaft Hegau startet ihr Projekt "Arte Romeias", an dem sich auch Studierende der Uni Konstanz beteiligen.

Axel Nieburg steht mit Jörg Lillich und Kemal Kirik vor dem leer geräumten Wohnblocks in der Romeiasstraße. Die Sonne lässt das Graffito von Kirik an der Fassade noch stärker leuchten, als es die Farben ohnehin schon tun: "Arte Romeias". Der Name ist Programm und der Beginn eines Kunstprojektes, das die Stadt in dieser Art noch nicht erlebt hat. "Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass Singen die Kunststadt zwischen Zürich und Stuttgart ist, wie hier immer wieder behauptet wird", sagt der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Hegau, Axel Nieburg.

Bevor die ehemaligen Arbeiterwohnungen der Eisengießerei Georg Fischer im vierten Quartal abgerissen werden, will die Hegau in den Häusern aus den 1930er Jahren Kunst einziehen lassen. Um ein möglichst breites Spektrum zu erhalten, sind nicht nur namhafte Künstler zur Teilnahme aufgerufen, sondern auch Schüler, Hobby-Künstler und Studierende der Uni Konstanz. Jörg Lillich ist dort Lehrbeauftragter und vollkommen begeistert von dieser Idee. Weil das Semester aber jetzt erst wieder begonnen hat, hat er um eine zweiwöchige Verlängerung der Bewerbungsfrist gebeten.

Für Axel Nieburg ist wichtig, dass die gesamte Nachbarschaft eingebunden wird. Deshalb hat er den Graffiti-Künstler Kemal Kirik engagiert. Er will auch Flüchtlinge, die zuletzt in den Häusern gewohnt haben, einbeziehen, ob als Künstler oder als Akteure bei dem viertägigen Straßenfest. Kirik hat als 15-Jähriger mit dem Sprayen angefangen und über 20 Jahre Erfahrung. "Heute ist diese Kunst salonfähig geworden", berichtet er. Er hat schon sehr viel mit Singener Jugendlichen gearbeitet. "Ich besprühe nur legale Flächen", sagt er. In einer Vierzimmerwohnung will er mit Jugendlichen arbeiten. Mit der Vergänglichkeit seiner Kunst hat er keine Probleme. "Das gehört in dem Genre dazu", sagt er und ergänzt noch: "Ein Bild lebt oft nur so lange, bis ein Foto geschossen ist. Oft wird es danach gleich wieder übersprüht."

Vergänglichkeit ist auch der Charakter des gesamten Projektes. Obwohl nicht ganz. Jörg Lillich wird den ganzen Prozess und das Ergebnis mit seinen Studenten dokumentieren und mit ihnen eine Katalogbroschüre erstellen. 36 Wohnungen – von der Einzimmerwohnung bis zur Vierzimmerwohnung – stehen für die Ausgestaltung zur Verfügung. Dazu kommen 2400 Quadratmeter begrünter Innenhof. Da ist viel Platz für Kunst und Begegnung.

Bewerbungen gebe es schon jede Menge, sagt Lillich. Er möchte das Kunstfestival aber noch breiter aufstellen. Axel Nieburg freut sich, dass die alten Häuser noch so eine besondere Zwischennutzung erfahren, bevor sie dem Neubauprojekt "Praxedis-Gärten" weichen müssen.



So geht's zur Teilnahme

Die Bewerbungsfrist für das Kunst- und Kulturprojekt "Arte Romeias" läuft noch bis zum 15. Mai. An zwei Besichtigungsterminen konnten sich Künstler, Kunststudierende ebenso wie Laienkünstler für die Teilnahme bewerben. Die Kunstakteure können sich in einem Straßenzug in der Singener Romeiasstraße in einem Häuserblock Wohnungen oder auch nur einzelne Wände aussuchen, die sie künstlerisch bespielen wollen. Eine Besichtigungsmöglichkeit ist der 8. Mai von 14 bis 19 Uhr. Danach wird eine Kommission die Räume zur freien Gestaltung vergeben.

Die Bewerbung kann per Mail oder postalisch eingereicht werden, sollte maximal eine DIN A4 Seite lang sein. Eine Beispiel-CD, ein Kurzvideo (maximal zwei Minuten) oder ein USB-Stick sind hilfreich.

Vom 20. bis 23. Juli sind die Arbeiten für die Öffentlichkeit zugänglich. Geplant ist auch ein Stadtteilfest.

Weitere Informationen und Bewerbungen unter: info@hegau.com