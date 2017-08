Hilzingen In Tengen gestalten Politik und Bürger gemeinsam die Zukunft

Die Stadt legt eine dreißigseitige Broschüre zum Leitbild "Stadt Tengen 2030" vor, das neben der ausführlichen Historie zu diesem erfolgreichen Bürgerbeteiligungsprozess auch alle beschlossen Leitlinien und Maßnahmen mit Zeitschiene vorstellt, die kürzlich vom Gemeinderat verabschiedet wurden

Zur Bürgermeisterwahl 2015 in Tengen war Marian Schreier mit drei zentralen Versprechen angetreten: er wollte für eine solide Finanzsituation sorgen, den Prozess der Verwaltung weg von einer Behörde hin zu in einem am Bürger orientierten Dienstleistungsunternehmen beschleunigen und nicht zuletzt den Leitbildprozess in Gang bringen, um unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung die wesentlichen Weichenstellungen für die erfolgreiche Zukunft Tengens vorzunehmen. In den zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit, so muss man anerkennend konstatieren, hat er bislang Wort gehalten und zusammen mit Verwaltung und Gemeinderat schon Wesentliches in Gang gesetzt, denn die Schließung der Pflegeheime Blumenfeld etwa, die politisch schwierig durchzusetzen, bezüglich der Verlegung der Pflegebedürftigen heikel und unternehmerisch nach wie vor komplex ist, verschafft der Stadt langfristig erheblich mehr finanziellen Spielraum. Als Beispiel für die Inangriffnahme des zweiten Wahlversprechens, nämlich der Modernisierung der Verwaltung, sei der mit 50 000 Euro dotierte bundesweite Wettbewerb genannt, bei dem Tengen mit seinem Konzept überzeugen konnte und sich infolgedessen in den kommenden zwei Jahren als "Modellkommune Open Government" beweisen darf. Das zusätzliche Geld wird der Stadt in den kommenden zwei Jahren dabei helfen, der neuen, in die Zukunft gerichteten Verwaltungskultur einen wesentlichen Schritt näher zu kommen. Auch beim dritten wesentlichen Wahlversprechen ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, denn am 26. Juni 2017 wurde das Leitbild "Stadt Tengen 2030" vom Gemeinderat verabschiedet.

Nun gab die Stadt dazu eine dreißigseitige Broschüre heraus, die im Rathaus ausliegt und kostenlos mitgenommen werden darf. Sie beinhaltet eine Zusammenfassung des bisherigen Leitbildprozesses, der mit einer Haushaltsumfrage begann und an der sich die Bevölkerung auch in den drei darauffolgenden Veranstaltungen aktiv beteiligte. Die Resonanz war eine große und deshalb ist es umso spannender, die unter aktiver Beteiligung der Bürger beschlossenen Leitlinien und die daraus abgeleiteten Maßnahmen in Augenschein zu nehmen. Doch beim ersten Durchblättern stellt sich Ernüchterung ein, denn dass zukünftig Gemeinderatssitzungen auch in den Teilorten stattfinden sollen, die Stadt einmal jährlich einen zentralen Bürgerempfang veranstalten und Narrenzünfte der Teilorte am Fasnetsonntag einen gemeinsamen Umzug planen wollen, ist zwar schön, doch klingt es nicht nach dem großen, den großen Aufwand rechtfertigenden Wurf. Natürlich ist dies eine polemische Zuspitzung, denn drei Maßnahmen von etwa einhundert herauszugreifen, spiegelt den wahren Gehalt des Leitbilds nicht wider. Bürgermeister Marian Schreier weist zudem gelassen und selbstbewusst darauf hin, dass er, die Verwaltung und der Gemeinderat wohl in der Vergangenheit einiges gravierend falsch gemacht hätten, wenn durch die Bürgerbeteiligung bahnbrechende neue Erkenntnisse zutage gekommen wären. Trotzdem zählt er dann doch eine Reihe von zum Teil schon umgesetzten Maßnahmen auf, die ursächlich auf Anregungen Bürger beruhen, wie zum Beispiel die Tempo 30-Zonen in der Straße "Am Weihergrund" im Ortsteil Weil, an der Kita Tengen und im Wohngebiet "Am Wannenberg". Auch die erweiterten Öffnungszeiten für den Bauhof, die Bemühungen, das Hallenbad auch im Winter nutzen zu können, zählt er dazu und vor allen Dingen die Initiativen zur Selbsthilfe für den besseren Zusammenhalt in den Dorfgemeinschaften, wie etwa die Kinderferienbetreuung und die Pflege der Streuobstwiesen. Schreier geht es, wie er betont, nicht nur um die konkreten Projekte, sondern grundsätzlich auch um das Verhältnis zwischen Politik und Bürger, den er nicht nur als Adressat sieht, sondern als Mitgestalter. Mit seinen Bürgerbeteiligungsinitiativen, wozu auch zum Beispiel der Workshop zur zukünftigen Nutzung des Schlosses Blumenfeld zählt, will er die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bevölkerung ankurbeln, das "Wir-Gefühl" stärken, auch das Verständnis für politische Prozesse verbessern: " Beim Leitbild 2030 bekamen die Bürger Einblick in die Arbeit der Verantwortlichen. Durch die aktive Beteiligung der Bürger wächst auch deren Verständnis für die komplexen, auf Interessenausgleich beruhenden politischen Entscheidungsfindungen", wie Schreier ergänzt. Es handle sich um einen kontinuierlichen Prozess, wie er hinzufügt, denn einmal jährlich werde man den Stand des Leitbildprozesses in einer öffentlichen Veranstaltung bilanzieren und wenn nötig, entsprechende Anpassungen und Änderungen vornehmen.

Den Leitbildprozess bezeichnet Schreier in der Broschüre prosaisch als "gemeinsames Wagnis, Zukunft zu gestalten. Viele hundert Bürgerinnen und Bürger haben sich mit ihren Ideen und Vorstellungen eingebracht, die in Projekten münden, die in gemeinsamer Verantwortung von Stadt und Bürgerschaft realisiert werden."