Singen In Singen alles klar für den Schulanbau

In Singen alles klar für den Schulanbau

Die Beethovenschule wird für 2 Millionen Euro erweitert und wird dabei auch gleich zur barrierefreien Gemeinschaftsschule. Die neue Unterrichtsform braucht mehr Platz

Oliver Schmohl ist das Improvisieren gewöhnt. Der Schulleiter der Singener Beethovenschule hat in den vergangenen siebeneinhalb Jahren schon einige Veränderungen angestoßen und dann mit seinem Lehrerkollegium umgesetzt. Die Rede ist vom inhaltlichen wie architektonischen Umbau. Inhaltlich hat sich die Grund- und Hauptschule in eine Gemeinschaftsschule verwandelt. Die Konsequenz ist ein erhöhter Platzbedarf für den Unterricht. Und weil der neue Schultyp als Ganztagsmodell läuft, musste zuerst eine Mensa gebaut werden. Die ist längst in Betrieb. 400 Essen gehen hier täglich über die Theke.

Im nächsten Bauabschnitt ist nun die Schulerweiterung dran. Dafür hat der Bauausschuss nun die Baugenehmigung erteilt, und der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat die Mittel bewilligt. Zwei Millionen Euro wird der Anbau mit sechs Klassenzimmern und Fachräumen kosten. Im neuen Haushaltsplan, der ebenfalls schon vom Regierungspräsidium abgesegnet ist und jetzt nur noch den Gemeinderat passieren muss, sind die Baukosten ebenfalls drin. Der Schulanbau ist neben der Beurener Halle einer der größten Einzelposten im städtischen Haushalt.

Schulleiter Oliver Schmohl freut sich über die Aussichten auf mehr Platz in der Schule. Der Schulleiter ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Gemeinschaftsschule. In dem Konzept wird den Schülern bedeutend mehr individuelles Lernen abverlangt als im klassischen Frontalunterricht. Dafür benötigt man Rückzugsräume. Bisher wird der zusätzliche Raumbedarf durch Container gelöst. Noch bis zum Schuljahreswechsel 2018/2019 werden sich Schüler und Lehrer mit dieser Situation arrangieren müssen.

Architekt Ben Nägele hat so viel Gestaltungsfreiräume wie möglich auf den drei Etagen des Anbaus eingeplant. Dass er den ursprünglich vorgesehenen Passivhausstandard aus Kostengründen nicht bauen darf, findet er zwar schade, aber auch verständlich. Mit seinem Plan nimmt er den architektonischen Gedanken des bestehenden Gebäudes auf. "Die Schule ist ein Zweckbau aus den 1960er Jahren", sagt er. "Daran knüpfen wir an." Auf drei Etagen werden jeweils 400 Quardatmeter Nutzfläche mit jeweils zwei Klassenzimmern entstehen. Der Chef des städtischen Gebäudemanagements, Christian Kezic, freut sich auf maximale Flexibiliät. Der Schulleiter wiederum freut sich auf die naturwissenschaftlichen Fachräume, die jetzt dringend für die achten Klassen benötigt werden. Ein Jahr lang werde man in den Fächern noch flexibel improvisieren und auf Nachbarschulen ausweichen müssen. "Die Kinder müssen experimentieren können", sagt Schmohl.

Bisher war die Schule nicht barrierefrei. Das wird sich jetzt ändern. Durch den Anbau kommen auch Rollstuhlfahrer per Aufzug in alle Stockwerkeule.

Die Schule in Zahlen

Rund 500 Schüler besuchen die Beethovenschule in Singen. 35 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Alleine 46 Schüler besuchen derzeit die sogenannten Vorbereitungsklassen (Vkl), um Deutsch zu lernen. Dabei handelt es sich nach Aussagen von Schulleiter Oliver Schmohl nicht nur um Flüchtlinge. Seit über drei Jahren wird die Schule zur Gemeinschaftsschule umgebaut. Insgesamt sind daran 68 Mitarbeiter beteiligt. Zwei zehnte Klassen kommen dazu.