Hilzingen In Hilzingen sind Zirkusse willkommen

Beim Streit um die Ablehnung von Zirkussen mit Wildtieren gehen im Hegau die Meinungen auseinander. Hilzingen sieht Gastspiele von Großzirkussen als Image-Plus. Singen und Gottmadingen hingegen sind gegen Wildtier-Nummern.

Hegau – Einen Riesenandrang erlebte der Circus Krone bei seinem Gastspiel in Hilzingen im vergangenen Jahr. Hilzingen ist eine der wenigen Kommunen in der Region, die solch einen Großzirkus beherbergen können. Hier gibt es einen großen Festplatz mit Wasser- und Stromanschluss und direkt an den Festplatz angrenzende Freiflächen. In Hilzingen sind Zirkusse auch in Zukunft willkommen. Das Image der Gemeinde profitiere davon, wenn Unternehmen mit Weltruf in dem Hegau-Ort gastierten, so Bürgermeister Rupert Metzler neulich im Gemeinderat. Als nächster unter den bekannten Zirkussen hat bereits der Circus Charles Knie eine Anfrage gestellt. Er will im September nach Hilzingen kommen.

Allerdings wird Knie mehr Pacht als bislang für den Festplatz zahlen müssen. Der Gemeinderat hat nach eingehender Beratung entschieden, für die Vermietung des Festplatzes an derartige Veranstalter pro Tag 75 statt der bisherigen 50 Euro Pacht zu erheben. Die SPD/UL-Fraktion hatte 250 Euro pro Tag gefordert. Dagegen entschied sich das Gremium, das Konkurrenz aus der Nachbarschaft befürchtete.

Letzteres ist eine unnötige Befürchtung. Denn in der näheren Umgebung hätte nur die Stadt Singen mit der Offwiese ausreichend Platz für große Zirkusse. Die Offwiese wird aber bis Ende des laufenden Jahres nicht mehr an Zirkusse vergeben, danach werden die Stadträte sich ein weiteres Mal mit diesem Thema befassen. Zum einen wolle man insgesamt die Offwiese etwas schonen und gucke deshalb genau darauf, welche Veranstaltungen den Singener Festplatz zu stark strapazieren würden, nennt Melitta Veeser vom Bauamt Singen einen der Gründe für die restriktive Vergabepolitik.

Hauptsächlich aber wolle der Gemeinderat Zirkusse, die Wildtiere halten und Dressuren mit ihnen vorführen, nicht unterstützen. In Hilzingen wird diese momentan vielerorts brandaktuelle Wildtier-Diskussion nicht geführt.

Unerwünscht sind auch in Gottmadingen Zirkusse mit Wildtierhaltung, so ein bereits seit längerem vorliegender Grundsatzbeschluss des Gemeinderats. Allerdings gab es bisher keinen konkreten Anlass für diese Entscheidung. Entsprechende Anfragen liegen und lagen nicht vor, erklärt die zuständige Sachbearbeiterin Anke May: Denn Wildtiere gebe es fast nur in großen Unternehmen, der Festplatz vor der Fahrkantine sei aber zu klein um einen großen Zirkus aufzunehmen. Im Juli wird der Moskauer Staatszirkus hier gastieren. Gottmadingen vergibt den Festplatz nicht öfter als zweimal im Jahr für Zirkus-Veranstaltungen. Fast zum Null-Tarif: Für eine Kaution und eine Platzmiete von 50 Euro für den ganzen Aufenthalt. Warum so wenig? Gerade die kleinen Zirkusunternehmen hätten schwer zu kämpfen, so May. Auch Engen kann auf dem ehemaligen Viehmarktplatz in der Jahnstraße nur kleinere Familienunternehmen aufnehmen. 40 Euro pro Gastspiel-Tag beträgt die Miete, so Petra Ganter von der Bauverwaltung. Alle Anfragen kämen von Zirkussen, die keine Wildtiere halten.

Eine Streitfrage

Die Frage, ob Kommunen Zirkussen mit Wildtieren das Mieten von Plätzen verweigern sollten oder dürfen, beschäftigt auch Gerichte. Die aktuellste Entscheidung zum umstrittenen Thema Wildtier-Haltung in Zirkussen hat das Verwaltungsgericht Hannover vor wenigen Tagen gefällt. Kommunen dürfen demnach die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Zirkusse nicht auf solche Betriebe beschränken, die keine Wildtiere mit sich führen ("Wildtierverbot"). Die Regelung eines Wildtierverbots in Zirkussen sei allein Sache des Bundesgesetzgebers. (drm)