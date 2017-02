Immer mehr Gäste im Hegau

Tourismusbranche freut sich über die größten Zuwächse in Baden-Württemberg. Die Premiumwanderwege sind ein Zugpferd.

Hegau/Tengen – Der Hegau wirbt mit Vulkanen, Burgen und der Nähe zum Bodensee und das offensichtlich mit Erfolg. Die Region ist mit einem Übernachtungszuwachs von 8,8 Prozent Spitzenreiter in der Tourismusbranche in Baden-Württemberg. Das Statistische Landesamt hat die Beherbergungszahlen veröffentlicht. "Im Hegau wurden im vergangenen Jahr 590 000 Übernachtungen gezählt", berichtete Jörg Unger, Geschäftsführer des Vereins Hegau Tourismus, in dem sich 14 Gemeinden zusammengeschlossen haben. Allerdings fließen in die Statistik nur Betriebe mit mehr als neun Betten ein. Die Übernachtungen in Ferienwohnungen seien gar nicht berücksichtigt, so Unger. Die größten Zuwächse haben laut Unger die Städte und Gemeinden, in denen es Neueröffnungen oder Erweiterungen gab. Auch die Campingsplätze im Hegau vor allem in Tengen oder Orsingen-Nenzingen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Allein 140 000 Übernachtungen entfallen auf diesen Bereich. "Die machen aber auch tolle Aktionen, um Gäste zu gewinnen", sagte der Tourismusexperte.

Es gibt mehrere Gründe für die Beliebtheit des Hegaus. "Der Bodensee hat die Zuwächse nicht, weil es dort keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt, während bei uns noch Kapazitäten frei sind", erklärte Unger. Der Preis spiele natürlich auch eine Rolle. Im Hegau fänden gerade Familien günstigere Übernachtungsmöglichkeiten als direkt am See und die Verkehrsanbindungen in alle Richtungen seien gut. Der See sei trotzdem nicht weit und wer mit dem Seehas nach Konstanz fährt, habe kein Parkplatzproblem. Mit den Hegau-Bergen verfüge die Region zudem über ein Alleinstellungsmerkmal, so Unger.

Die Region profitiere außerdem von dem Trend, dass immer mehr Deutsche im Inland Urlaub machen. Wer in den Hegau komme, suche die ruhigeren Aktivitäten in der Natur wie Wandern oder Radfahren. "Wie haben in den vergangenen Jahren auch einiges gemacht", sagte Unger und nennt als Beispiel die Premiumwanderwege, die sehr gut angenommen werden. Dass es sie gibt, ist auch dem Land zu verdanken, das 100 000 Euro über das Tourismusinfrastrukturprogramm bereitgestellt habe. Bei der Mountainbike-WM in diesem Jahr, will der Tourismusverein den Hegau auch noch mehr Radfahrern schmackhaft machen.

Die Stadt Tengen ist eine der Städte, die von dem Zuwachs profitieren. Sie hatte vergangenen Jahr 80 495 Übernachtungen, das seien rund 20 Prozent mehr als 2015, berichtete Bürgermeister Marian Schreier. Die rund 30 Ferienwohnungen in Tengen sind nicht berücksichtigt. Gäste sind vor allem Familien mit Kindern und aktive Senioren, die Ruhe suchen und die Landschaft genießen wollen. Die Stadt setzt als Luftkurort auf den Tourismus und habe im vergangenen Jahr begonnen ihr Marketing neu aufzustellen, so Schreier. Das beeinhaltet ein neues Logo und eine neue Imagebroschüre. „Wir wollen auch 2017 weiter an der Stärkung des Tourismus arbeiten. Unter anderem planen wir den Aufbau eines touristischen Ortsleitsystems“, so Schreier. Die Schilder sollen Fußgängern und Radfahrern die Orientierung erleichtern, und den Weg zu Hotels, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten weisen. Darüber hinaus stehe im Frühjahr 2017 die Eröffnung des zweiten Premiumwanderwegs „Alter Postweg“ an.

Die steigende Zahl der Gäste sei vor allem dem Campingplatz zu verdanken, so Schreier. Auch 2017 sei der Hegi Familien Camping ausgezeichnet worden, beispielsweise als ADAC Superplatz 2017. Für die beginnende Saison baue der Campingplatz sein Angebot weiter aus. „Wir haben tolle Neuheiten für unsere Gäste, wie zum Beispiel den Badesee im Nichtschwimmerbereich abgeflacht und einen 800 Quadratmeter Naturwasserspielplatz“, sagte Frank Anhorn, Geschäftsführer des Hegi Familien Camping.

Die Prospektbörse

Im Verein Hegau Tourismus sind die 14 Gemeinden Singen, Rielasingen-Worblingen, Gottmadingen, Hilzingen, Gailingen, Engen, Tengen, Aach, Volkertshausen, Steißlingen, Mühlhausen-Ehingen, Orsingen-Nenzingen, Mühlingen und Eigeltingen engagiert. Der Verein veranstaltet am Samstag, 18. März von 13.30 bis 16.30 Uhr die 24. Prospektbörse in der Engener Stadthalle. Vermieter von Ferienwohnungen und Gastronomen erhalten bei der Prospektbörse die neuesten Informationen zu Ausflugszielen und Ferienregionen rund um den Bodensee.