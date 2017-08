Singen Immer für die Genossen im Einsatz

Sagen Sie mal: Der SPD-Haudegen Harry Falk (88) hat über Jahrzehnte für seine Partei vor Wahlen plakatiert. Bei dieser Bundestagswahl ist er zum ersten Mal nicht mehr aktiv dabei. Der SÜDKURIER wollte wissen, was er dabei alles erlebt hat

Herr Falk, Sie waren Jahrzehnte bei der Plakatierung vor den Wahlen für die SPD federführend im Einsatz. Wann fing das alles an? Wie sind Sie zu dem ehrenamtlichen Job gekommen?

Da bin ich irgendwie reingeschlittert. Angesprochen haben mich damals, es muss wohl um 1970 gewesen sein, Willi Läufle und Ekkehard Binkert. Beide waren ja zu dieser Zeit schon in der SPD aktiv.

Wer war in den Anfangsjahren mit im Team?

Mit dabei waren auch Helmut Hoffmann und Rolf Wagner. Später kamen noch Heinz Künstner und Rolf Naudascher mit dazu. Das Material, was wir für die Plakatierung brauchten, lagerte zuerst bei Rolf Wagner im Speicher. Später konnten wir es dann in der Münchriedhalle unterbringen. Heute bekommt man ja fertige Kunststoffplakate und es wird neuerdings ein Kastenwagen angemietet. Doch früher haben wir sie aufgeklebt oder in Folien eingetütet. Das war natürlich viel mehr Arbeit im Vorfeld des Plakatierungseinsatzes. Und wir sind mit unserem Privatwagen losgefahren, Leiter und Plakate im Kofferraum und losgings. Rolf Wagner hatte zeitweilig auch einen Anhänger für den Transport des Materials.

Haben Sie mal gezählt, wie viele Male Sie in Ihrem langen Leben plakatiert haben? Oder können Sie es schätzen?

Nein, aber ich war seit Anfang der 1970-ger Jahre bei allen Wahlkämpfen auf Bundes- und Landesebene dabei. Und seit rund 20 Jahren helfe ich auch noch bei den Plakatierungen der IG-Metall für die jährliche Maifeier, auch dieses Jahr noch. Aber das waren dann ja nicht so viele Plakate wie bei Wahlen. (Anmerkung: Wir haben mal nachgerechnet. Seit 1972 haben elf Landtagswahlen und zwölf Bundestagswahlen stattgefunden).

Wie war das am Anfang? Waren es andere Zeiten als heutzutage?

Eigentlich lief es immer gleich ab. Wir haben uns meist zu Zweit getroffen und vor allem nachts oder am frühen Morgen, wenn es ruhig war auf den Straßen, die Plakate aufgehängt. Nach den Wahlen mussten die Plakate dann ja auch immer schnell wieder abgehängt werden. Damit haben wir oft schon in der Nacht nach der Wahl angefangen. Mittlerweile hat die Stadt ja neue Sondernutzungsregeln aufgestellt, wo Plakate aufgehängt werden dürfen und wo nicht. Darauf muss man nun natürlich Rücksicht nehmen. Da müssen sich meine Nachfolger nun dran halten. Auch an den Zeitraum, ab wann plakatiert werden darf. Mir haben die Plakatierungseinsätze wirklich immer großen Spaß gemacht.

Haben Sie bei den Aktionen besondere Erlebnisse gehabt?

Mit der Zeit kannten uns die Leute, auch in den Ortsteilen, und wir haben nie Probleme bekommen, dass jemand sich über die neu angebrachten Plakate aufgeregt hat. Einmal, als im Winter Wahlkampf war, hat uns ein Bauer in Tengen zu einem Schnaps eingeladen, damit wir uns aufwärmen konnten. Auch mit den Kollegen von den anderen Parteien gab es beim Plakatieren nie Probleme. Spektakuläre Erlebnisse gab es eigentlich nicht.

Sie waren ja auch lange Stadtrat für die SPD? Was waren da Ihre eindrücklichsten Erlebnisse?

Die spannendsten Phasen in der Zeit als Stadtrat waren für mich immer die Zeiten vor OB-Wahlen. Besonders beim letzten OB-Wahlkampf habe ich mich ja stark für Bernd Häusler eingesetzt und er macht seine Sache richtig gut. Bei diesem Wahlkampf hatten wir viele junge Helfer und auch gutes Equipment. Schöne Erinnerungen habe ich aber auch an die Besuche in den Partnerstädten Celje, Pomezia oder La Ciotat. Auch die politischen Fahrten über die Abgeordneten nach Bonn oder Berlin waren immer schön und haben den Horizont erweitert. Nur nach Kobeljaki wollte ich nie mit. In den Osten wollte ich nie mehr. Da habe ich zu schlechte Erinnerungen an die Zeit, als ich in Kriegsgefangenschaft war. Heute träume ich noch manchmal von dieser Zeit. Doch zum Glück ist das lange her.

Wie kamen Sie zur SPD?

Willy Brandt war für mich ein Vorbild und hat mich letztendlich zur SPD gebracht. Doch das Herz schlug schon viel früher für die Sozialdemokraten. Meine Eltern waren erzkonservativ gewesen. Erst 1984 haben mich Leute wie Willi Läufle und auch der damalige OB Friedhelm Möhrle motiviert, mich auf die SPD-Liste zu stellen lassen. Eigentlich wolle ich gar nicht, fand mich mit damals 54 Jahren schon zu alt. Und dann war ich ja nur an 18. Stelle, bin aber trotzdem über ein Ausgleichsmandat gleich reingekommen. Dass es dann 24 Jahre würden, hätte ich damals auch nicht gedacht.

Haben Sie sich außer in der SPD noch woanders engagiert?

Ja, vor allem bei den Widerholdschützen. Besonders in den 1960-ger Jahren habe ich bestimmt 1000 Stunden ehrenamtlich beim Bau des ersten Vereinsheims mitgeholfen. Noch heute bin ich Mitglied in rund 20 Vereinen. Ich habe die Sitzungsgelder in der Zeit als Stadtrat nie für mich selbst verwendet, sondern den Vereinen zugutekommen lassen.

Haben Sie Tipps, wie man bis in ein so hohes Alter geistig so rege bleibt?

Ich lese täglich den SÜDKURIER und bin bestimmt schon seit 1957 Abonnent. Außerdem gehe ich jeden Tag in die Stadtbücherei und lese dort noch überregionale Tageszeitungen. Auf dem Laufenden bleibe ich auch, wenn ich mit meiner Frau Pia mittwochs zum Treffen mit Freunden ins Café Mokka gehe. Das ist ja so ein richtiger Stammtisch, der schon Tradition hat. Ich gehe auch noch täglich in meinen Nutzgarten auf dem Gelände hinter der Sparkasse. Dort baue ich viel Gemüse an und natürlich Kartoffeln, die brauche ich als Ostpreuße unbedingt. Ich führe ein zufriedenes Leben. Das kann ich in diesem Alter sagen. Alles, was ich nach der Rückkehr aus dem Krieg erlebt habe, war gut und es wurde immer besser.

Zur Person:

Harry Falk wurde am 27. Februar 1929 in Neuhof im Kreis Samland (bei Königsberg) in Ostpreußen geboren. Er absolvierte eine Schlosserlehre. Doch der Zweite Weltkrieg sollte eine beherrschende Rolle in seinem jungen Leben einnehmen. Noch im Dezember 1944 wurde er als erst 15-Jähriger in den Krieg eingezogen.

Nach fünf Jahren in Gefangenschaft kam er 1950 zunächst in die Eifel, wo seine Eltern inzwischen wohnten. 1952 zog er nach Singen und wohnt seit 1957 in der gleichen Wohnung in der Nordstadt. 1953 heiratete er seine Frau Pia (86), eine gebürtige Singenerin, mit der er zwei Söhne (Jahrgang 1953 und 1955) hat. Eine Enkelin und zwei Urenkel bereichern sein Leben zusätzlich.

Ab 1955 arbeitete Harry Falk bei der Alusingen, zunächst als Staplerfahrer. 1971 ließ er sich zum Industriemeister ausbilden und blieb bis zum Eintritt in den Ruhestand 1992 bei der "Alu".

Harry Falk ist seit 1970 SPD-Mitglied und war von 1984 bis 2008 für die SPD im Stadtrat. In der IG-Metall ist er seit 1955 Mitglied. Während seines Berufslebens bei der Alu war er insgesamt 16 Jahre Betriebsrat. Im Juni 2016 wurde ihm den Ehrenring der Stadt Singen verliehen. Außerdem erhielt er die Staufermedaille (eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für den Einsatz für das Land Baden-Württemberg) im Oktober 2014. (sgr)