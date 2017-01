Singen Imker im Bezirk Singen sorgen für ihre Schützlinge

Der Bienenzuchtverein Hohentwiel, Bezirk Singen, legt in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat Hausen eine Bienenweide an.

Im Singener Ortsteil Hausen wird ab dem kommenden Frühjahr eine Bienenweide entstehen. Sie wird eine wichtige Lebensgrundlage nicht nur für Bienen, sondern für alle Bestäuberinsekten sein. Denn eine lückenlose und abwechslungsreiche Nahrung beispielsweise für Bienen ist während des Sommers, der wichtigen Trachtzeit, nicht mehr gewährleistet. Zu einer Jahreszeit, in der viele Wildwiesen – welche es kaum noch gibt – blühen würden, sind die bewirtschafteten Felder bereits abgeerntet. Die Bienen finden dann zu wenig verschiedene Pollen.

Karl-Max Schönenberger, der erste Vorsitzende des Bienenzuchtvereines Hohentwiel, Bezirk Singen, gab bei der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung Näheres dazu bekannt. Außerdem hatte er Manfred Kraft aus Villingen eingeladen. Der Bienenweideobmann des Landesverbandes Badischer Imker hatte ein Referat zum Thema Bienenweide vorbereitet.

In der Nähe des Lehrbienenstandes des Vereines zwischen Singen und Hausen befindet sich ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück, welches zur Bienenweide umgestaltet wird. Schon im kommenden Juli könnte diese in voller Pracht erblühen und viele Insekten anlocken. Das Saatgut dafür wird regional und genetisch vielfältig sein. Damit ist eine optimierte Pflanzenauswahl gesichert.

Auch wenn bei einem so großen Grundstück die Aussaat maschinell erfolgen wird, will man die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Kinder, die beim Aussäen helfen dürfen, werden auf diese Weise an das Thema herangeführt – und haben dabei noch Spaß, weiß Kraft aus Erfahrung zu berichten.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Helmut Mayer die bronzene Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes (DIB) verliehen. Die goldene DIB-Ehrennadel für 30 Jahre Wirken im Verein erhielt Josef Schipp. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Wilfried Schwarz zum Ehrenmitglied ernannt. Marianne Haag wurde für 40 Jahre geehrt und Helmut Dienert für 70 Jahre Mitgliedschaft.