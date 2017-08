Singen Im Singener Bruderhofgebiet fehlt es an Geschäften

In der Nordstadt von Singen gibt es kaum Lebensmittelläden. Gerade für ältere Menschen ist es wichtig, zu Fuß einkaufen gehen zu können.

Singen – Doris Warl lebt seit 20 Jahren im Singener Bruderhofgebiet. Sie ist von der Höri nach Singen gezogen, um im Alter von den Vorteilen einer städtischen Infrastruktur zu profitieren. "Damals gab es noch einen Hausarzt, einen Lebensmittelladen, einen Drogeriemarkt, eine Sparkassenfiliale und einen Bäcker", erinnert sie sich. Doch sie musste erleben, wie die Versorgung im Bruderhof nach und nach zum Erliegen kam. "Erst hat das Lebensmittelgeschäft zugemacht, dann der erste und ein zweiter Bäcker und jetzt gibt es im Bruderhof keinen Laden mehr", erklärte Doris Warl. Jetzt kann sie aus gesundheitlichen Gründen keine langen Wege mehr bewältigen und wäre um jedes Geschäft froh, dass auf kurzer Strecke erreichbar ist. Ihre Hoffnung ruht jetzt auf einem geplanten Lebensmittelladen am Kreisverkehr Bruderhof- und Remishofstraße. "Inzwischen sind in der Nordstadt zwei Neubaugebiete hinzugekommen, schon deshalb würden einige Geschäfte dringend gebraucht", erklärte sie.

Die Stadt Singen und der Gemeinderat sehen ebenfalls Handlungsbedarf. "In der Nordstadt muss etwas passieren", sagte Adam Rosol, Leiter der Singener Stadtplanung. Auch im Bruderhofgebiet hätte allein von der Einwohnerzahl her wenigstens ein Bäcker funktionieren müssen. Doch offensichtlich würde die Mehrzahl der Anwohner die Angebote nicht annehmen. "Viele wollen eben doch das große Angebot und fahren in die Südstadt", so seine Einschätzung. Wie gut ein Geschäft angenommen werde, hänge aber auch von dessen Attraktivität ab. Im Gebiet am Kreisel an der Bruderhofstraße sei ein Nahversorger vorgesehen.

Doch zuerst müssen die Planungen konkretisiert, abgesegnet und die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen sein. Einen Zeitrahmen wollte Rosol nicht nennen, denn gerade die Grundstückverhandlungen seien ein nicht kalkulierbarer Faktor. Der Rahmenplan für das Gebiet am Kreisel sei vom Gemeinderat beschlossen, er solle nun über einen Wettbewerb konkretisiert werden, erklärte der Stadtplaner. Einig sei man sich darüber, dass dort kein Discounter, sondern ein Vollsortimenter angesiedelt werden soll. Diese brauchen im Schnitt rund 1500 Quadratmeter Fläche. Es gebe aber in gerade in Großstädten auch Citykonzepte, bei denen auf kleiner Fläche, ein vielfältiges Sortiment angeboten werden. Interessenten könnten sich bewerben.

"Wir brauchen auf jeden Fall einen zusätzlichen Nahversorger in der Nordstadt, aber er muss auch rentabel sein", sagte Regina Brütsch, SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. Die Bruderhofstraße sei der richtige Standort. Über die Größe des Geschäfts müsse man sich unterhalten, denn die beiden bestehenden Läden in der Nordstadt, der Norma in der Fichtestraße und der Nahkauf in der Uhlandstraße, sollten ebenfalls leben können. Die wichtige Funktion in Sachen Nahversorgung des Nahkaufs in der Uhlandstraße, hebt auch die FDP im Gemeinderat hervor. "Es sollte auf keinen Fall so sein, dass ein neues Geschäft in Konkurrenz zum Nahkauf tritt und er dann so wenig Kundschaft hat, dass er zumachen muss", sagte Fraktionsvorsitzender Peter Hänssler, der selbst dort Kunde ist. Gerade für die älteren Bewohner erfülle das Lebensmittelgeschäft eine wichtige Funktion und sei auch ein sozialer Treffpunkt. "Ich war neulich auf der Geburtstagsfeier einer 90-Jährigen, die dort täglich zum Einkaufen geht", erzählte er. Für ältere Menschen sei es extrem wichtig, dass sie ein Geschäft fußläufig erreichen können. Der Inhaber des Nahkauf könne sich vorstellen, zwei Geschäfte zu betreiben, erklärte Hänssler.