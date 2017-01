Singen Humorvoller Ausblick auf 2017: Baustellen so weit das Auge reicht

Achtung Humor: Wie immer zu Neujahr, wirft die Singener Lokalredaktion einen höchst gewagten und ganz und gar nicht ernst gemeinten Blick in die Zukunft. Manchmal liegen wir haarscharf daneben. Wir haben aber auch schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Was wir sicher wissen: Singen wird 2017 eine einzige Baustelle ...

Januar

„Das Beste im Ländle“ kommt am 29. Januar nach Engen. Eine tolle Sache für die Stadt, dass Moderatorin Sonja Schrecklein dort Stars wie die Geschwister Hofmann und Schlagersängerin Liane präsentieren darf. Leider muss das schwäbische Kult-Kabarett-Duo Dui do on de Sell absagen, weil es schon anderweitig verplant ist. Doch es gibt Ersatz. Der Engener ­Bürgermeister Johannes Moser und SÜDKURIER-Mitarbeiter Jürgen Waschkowitz, den alle Welt Waschi nennt, wollen in die Bresche springen. Sie planen mit dem Auftritt von „Hannes und der ­Bürgermeister“ an frühere legendäre Fasnachtssketche anzuknüpfen. Sie gelten zwar nicht mehr als Nachwuchstalente, Moser zählt 58 Jahre, Waschi gar 74, ihrem Ehrgeiz tut das keinen Abbruch. Wochenlang bereiten sie sich auf den Auftritt vor, Moser ist kaum noch im Rathaus anzutreffen, Waschi schreibt fast keine Zeile mehr im SÜDKURIER. Und das alles, um beim Heimspiel in Engen den Humor im Ländle zu retten.

Februar

Und schon wieder ist Sonja Schrecklein im Hegau. Diesmal in der Stadthalle. Und diesmal will sie es wissen. Sie startet als Teilnehmerin beim Närrischen Ohrwurm von SÜDKURIER und SWR am Sonntag, 26. Februar. Zwei Stunden lang wird live aus der Stadthalle gesendet. Die Jury überzeugt sie schnell. Aber wie wird sich Fernsehpublikum entscheiden?

März

Die Agentur Robert Gerwig IBS will es diesmal bei der Übungsfirmenmesse am 16. März in der Singener Stadthalle nicht nur bei der Übung belassen, sondern Nägel mit Köpfen machen. Die jungen Leute waren auf Klassenfahrt in Berlin und haben sich dort umfangreich der Erforschung der deutschen Bierkultur hingegeben. Einige von ihnen hatten schon während der Fasnacht in Gottmadingen das Gerstensack-Bräu kennengelernt und sich gefragt, warum das immer nur so eine vorübergehende Sache ist. Die angehenden Jungunternehmer der Robert-Gerwig-Schule machten sich also Gedanken darüber, wie sie aus einer ganz alten Tradition ein junges Start-Up im Hegau entwickeln könnten. Bier geht immer, dachten sie sich. Und weil Berlin einst das Mekka der Bierbrauer war, gingen die Schüler dort auf Forschungsreise. Denn sie wollten keinen gängigen Gerstensaft erschaffen, sondern ein ganz spezielles, handwerkliches, ultrahippes Craft-Bier. Die Schüler beschlossen, für die Übungsfirmenmesse ein eigenes Singener Hontes-Craft-Bier zu entwerfen. Der Kupferkessel im Zentrum der Stadthalle war schwer umlagert. Um die Prüfungsnoten müssen sich die mutigen Erfinder keine Gedanken mehr machen.

April

„Reiche Frau gesucht? Jetzt kostenlos registrieren!“ Wer sich über die Job-Days, die Singener Ausbildungs- und Berufsmesse am 6. und 7. April informiert, der stolpert im Netz als erstes über diese Anzeige. Was soll das heißen? Sollen unsere Jugendlichen glauben, dass alle Probleme ihrer Zukunft damit gelöst sind, wenn sie nur eine reiche Frau an Land gezogen haben? Abgesehen davon, dass es davon gar nicht so viele gibt, heißt es im deutschen Volksmund immer: „Selbst ist der Mann“. Also Jungs, nichts wie ran an den Job, denn sonst leidet Euer Ego.

Mai

Dass José Perez vom Restaurant Las Tapas ein mutiger Unternehmer ist, hat er schon im vergangenen Jahr bewiesen. Aus dem Nichts und ohne fremdes Geld hat er auf der Offwiese ein Riesenzelt hingestellt, in dem er eine Woche lang ein Frühlingsfest im Stile der bayerischen Wies‘n und mit Naktsternchen feiern ließ. Vom 28. April bis 6. Mai 2017 will er es bei der zweiten Auflage so richtig krachen lassen. Mit so illustren Gästen wie der Radolfzeller Froschenkappelle beim Bieranstich oder Chris Metzger zum Tanz in den Mai. Was Perez bisher der Öffentlichkeit verschwiegen hat und vielleicht noch nicht einmal selber weiß ist, dass diesmal möglicherweise ein ganz scheuer Gast aus Amerika den Weg nach Singen finden wird. Bob Dylan, der nicht mal zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm gefahren ist, hat sich vorgenommen, dem Frühlingsfest eine besinnliche Note zu geben. Ja, es ist schwer, den einmal ruinierten Ruf wieder zu reparieren. Da muss selbst ein berühmter Künstler Klinken – pardon – Bühnenbretter putzen gehen.

Juni

Das ist der Gipfel: Singen wird am 25. Juni Austragungsort der Weltmeisterschaft im Mountainbiken. Veranstalter sind die Stadt Singen und Skyder. Doch der eigentliche Motor ist der angefressene Radsportler Uli Lutz, der jetzt extra sein Fahrradgeschäft zugemacht hat, um sich voll auf die Organisation seines Lebenstraums konzentrieren zu können. Nach zwei deutschen und zwei Europameisterschaften in der Hegaumetropole hat die Welt begriffen, dass die wahren Weltmeister in der Sportstadt Singen sitzen. Tim Böhme fährt auch mit. Und wer den 98-Kilometer-Tripp mit den 2800 Höhenmetern geschafft hat, der kann ja anschließend noch ein bisschen beim Stadtfest abhängen.

Juli

Überall in Singen tun sich Löcher auf. Tiefe Baulöcher. Conti und Holzerbau werden gleichzeitig abgerissen, der Bahnhofsvorplatz umgebaut. Das kann nicht gut gehen. In der Bahnhofstraße herrscht Dauerstau und Verkehrschaos, die Busse fahren nicht mehr pünktlich. Die Busfahrer wollen das nicht mehr mittragen und treten in den Streik. Kopflose Bahnreisende, die nicht wissen, wie sie weiter- oder heimkommen sollen, rennen zwischen den Baggern herum. Da muss irgendjemand einen klaren Kopf bewahren. Die Stadt gründet den Krisenstab Bahnhofstraße unter Vorsitz von Bürgermeisterin Ute Seifried. Diese lässt Schüler zu Verkehrslotsen ausbilden, die damit ihr Taschengeld aufbessern, genervten Autofahrern den Weg über die Umleitungsstrecken zu weisen. Helfer des Roten Kreuzes verteilen kühle Getränke und bitten alle, einen kühlen Kopf zu bewahren. Irgendwann ist auch die größte Baustelle zu Ende. Die Bahnhofstraße wird anschließend nicht mehr wiederzuerkennen sein und Reisende, die in Singen ankommen, werden sich fragen: Bin ich hier richtig?

August

Das war ist schon eine tolle Nachricht. Ursula von der Leyen kommt am 24. August zum größten Dorffest in der Region, zur Sichelhenke nach Bohlingen. Der Sportverein als Veranstalter freut sich, die CDU will mit Politprominenz vor der Bundestagswahl im September punkten. Direkt neben dem Festzelt ist der Reitverein und da die Verteidigungsministerin als exzellente Dressurreiterin gilt, lässt sie es sich nicht nehmen, auf einem Schimmel ins Festzelt einzureiten. Die Menge in Lederhosen und Dirndl (ja, sind wir denn hier auf dem Oktoberfest!?) jubelt. Die Schnitter stehen stramm. Ein Bild, das in die Geschichte eingeht. Die Ministerin schwingt sich vom Ross und hält eine zackige Rede.

September

Endlich ist Wahltag und mit Hochspannung wird auf die Sitzverteilung im 19. Bundestag hingefiebert. Im Singener Rathaus platzt der Ratssaal aus allen Nähten angesichts des Besucheransturms. Alle wollen wissen, wer den Wahlkreis künftig in Berlin vertritt. Am Ende aber schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen: Es stellt sich heraus, dass aus Spargründen die Wahl-Umschläge der österreichischen Präsidenten-Wahl wiederverwendet wurden. Der Aufforderung, die Briefwahlunterlagen mit Klebestreifen zu verschließen, kamen aber zu wenige Wähler nach.

Oktober

Der Tengener Bürgermeister Marian Schreier hat ein ernstes Problem. In der Kommunalpolitik läuft alles wie geschmiert. Alleine bei seinem liebsten Kind, dem Schätzele-Markt, will es nicht so richtig vorangehen. Trotz vielfacher Anschreiben an Politiker, gelingt es Schreier nicht, einen Redner zu gewinnen. Was keiner wagt zu sagen, aber längst ein offenes Geheimnis ist: Sämtliche Politiker sind besorgt, dass sie neben dem wortgewandten, mit spitzfindigem Humor gesegneten Tengener Bürgermeister blass aussehen. Und es kann ja nicht jedes Mal Gregor Gysi kommen, der selbst als Meister der Wortgefechte agiert. Schreiers früherer Chef, SPD-Bundestagsmitglied Peer Steinbrück, hat ein Einsehen und kündigt an, dass er als Redner zur Mittelstandskundgebung kommt. Beide liefern sich einen wortgewandten Schlag-Abtausch. Der Meister und sein Lehrling nehmen sich kräftig auf die Schippe, obwohl sie dasselbe Parteibuch haben. Peer Steinbrück muss aber nach den Vorgaben Schreiers auf seine Kavallerie-Attacken zum Thema Steuern gegen die Schweizer verzichten, um das nachbarschaftliche Verhältnis nicht zu belasten.

November

Der Bodensee-Tatort ist ja bekanntlich seit einem Jahr Geschichte. Doch was ist eigentlich mit den übrigen Requisiten aus den hiesigen Tatorten geworden? Ein paar findige Bürger haben sich gedacht, was im Film so echt aussieht, wird mir als Attrappe zum Einbrecherschutz doch wohl allemal ausreichen. Sie besorgten sich für die Nachbarschaft einen täuschend echten Polizei-Streifenwagen und stellen ihn sich jetzt immer abwechselnd vor die Haustür, wenn einer mal verreist ist. Da werden die Langfinger in der dunklen Jahreszeit doch wohl einen großen Bogen um die Immobilie machen. Ein Berliner Autovermieter hat das übrigens als ­Geschäftsmodell entwickelt und vermietet solche Fake-Autos für 29 Euro am Tag.

Dezember

Endlich wieder Party. Es waren ja auch nur drei Wochen Pause zwischen dem Tengener Schätzelemarkt und dem Hüttenzauber, wo sogar bis nach Weihnachten zünftig gefeiert werden kann. Seit seiner Erfindung ist dieser Markt mit seinem Weihnachtsflair zum Publikumsmagneten für den ganzen Hegau geworden. Kaum zu glauben, dass es in Singen auch mal ohne ging. Jetzt, da die Hütten sogar extra für die Stadt gebaut wurden, sind sie sicher für die Ewigkeit gemacht.