Singen Hüttenzauber-Silvesterparty: Mit Feierlaune ins neue Jahr

Mit einer ausverkauften Party enden 2016 und der aktuelle Hüttenzauber auf dem Rathausplatz. Mit vielen Bildern!

Die Abendkasse fiel aus: "Eintritt nur mit Reservierung" hieß es am Einlass. Mit 300 verkauften Eintrittskarten war die Silvesterparty in der Almhütte auf dem Rathausplatz schon im Vorverkauf inklusive Stehplätzen komplett ausgebucht. Sabine Hofer aus Singen kennt das aus den vergangenen Jahren: "Ich habe schon vor Wochen reserviert, sonst hat man keine Chance."

Die Silvesterparty als Abschluss des Hüttenzaubers lockte Gäste aus dem ganzen Umkreis. Und für die Singener ist es keine Frage: "Wenn hier mal was los ist, dann gehen wir auch hin", waren sich Moni Jäger und Claudia Fischer einig. Auch sie waren nicht zum ersten Mal da. "Der Veranstalter macht das immer gut", lobte Ingrid Binger, selbst die Toilette sei sauber und die Bedienungen sehr freundlich.

Mit der Eröffnung gegen 19 Uhr waren die ersten Gäste zur Stelle und genossen in gemütlicher Atmosphäre das Essen im zünftigen Ambiente. "Es läuft gut an, rundum stimmt alles", sagte Andreas Weith, der mit seiner Clique da war. Im Laufe des Abends füllte sich die Almhütte und als es von DJ Jürgens Mischpult schallte: "Was geht ab? Wir feiern die ganz Nacht", füllte sich zusehends die Tanzfläche. Damit war der Bann gebrochen, die Stimmung steigerte sich und bald standen die ersten in Feierlaune auf den Bänken.

"Als Einheimischer trifft man hier Bekannte und kann später zu Fuß nach Hause gehen", war das für Andreas Weigl nicht der einzige Grund, in Singen zu feiern. Die zünftige Atmosphäre sei mal was anderes und sehr gemütlich: "Das ist ein sehr schönes Fest." Sie bot Tanzfreudigen jeden Alters Gelegenheit, fröhlich ins neue Jahr zu feiern. Die Gäste tanzten, sangen und klatschen mit.

Zehn Minuten vor Mitternacht stürmten die ersten nach draußen. Die Sektgläser waren gefüllt, die Feuerwerkskörper knallten und funkelten in die Nacht. Mit Freude und guten Wünschen untereinander begrüßten alle das neue Jahr.