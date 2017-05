Singen Hospiz-Bau noch mit leichten Hindernissen

Rohbaufirma wird für Singener Großprojekt gesucht

Der Hospizverein Singen und Hegau freut sich auf eine neue Ära. Bei der Hauptversammlung spürte man die Vorfreude auf das ökumenische Hospiz- und Palliativzentrum Horizont auf dem Singener Wetzstein-Areal, wo der Verein auch Räume beziehen wird, denn bis zum Umzug dauert es nur noch etwa ein halbes Jahr.

Erst am Ende der Versammlung, die im Gemeindesaal von Liebrauen stattfand, wurde das Geheimnis gelüftet, warum um die Bestuhlung ein Baustellenabsperrband aufgestellt worden war. "Das ist eine Fläche von 10 mal 10 Metern und entspricht der Grundfläche des neuen Hospizes", so Elisabeth Paul. Sie stellte zusammen mit Ulrike Traub vor, wie der Trauerort Horizont bei der Wetzstein Villa aussehen wird. Eigentlich möchte der Hospizverein den Welthospiztag am 14. Oktober schon gern am neuen Standort mit einem Tag der offenen Tür feiern. Doch das wird wohl nicht klappen. "Es gibt zurzeit das Problem, dass wir keine Rohbaufirma finden", sagte Wolfgang Heintschel, Geschäftsführer von Horizont. Wenn sich nun doch bald eine Firma finden sollte, ist der Spatenstich für den 20. Juli angedacht.

Der Hospizverein, der 1994 gegründet wurde, hat mittlerweile 587 Mitglieder (Stand Dezember 2016). Allein im Jahr 2016 sind 45 neue Mitglieder dazugekommen, wie der zweite Vorsitzende Pirmin Späth berichtete. Er stellte aber auch klar, dass der Vorstand sich gern verjüngen würde. Er möchte bei der nächsten Wahl 2018 nicht wieder als zweiter Vorsitzender kandidieren und auch Irmgard Schellhammer will den Vorsitz spätestens bei der übernächsten Vorstandswahl in jüngere Hände geben. Späth dankte allen Vorstandsmitgliedern, aber insbesondere Irmgard Schellhammer für ihren unermüdlichen Einsatz.

Der Verein hatte im Jahr 2016 übrigens Einnahmen in Höhe von knapp 162 000 Euro, davon waren 12 909 Euro Mitgliedsbeiträge, 77 300 Euro Förderbeiträge der Krankenkassen sowie 68 229 Euro Spenden. 15 762 Euro seien zweckgebunden für das Hospizzentrum gewesen, so Kassiererin Martina Fahr-Rackow. "Wir bekommen von überall her Spenden. So hat ein Musiker, der zur Eröffnung der Elbphilharmonie gespielt hat, sein Honorar für den Hospizverein gespendet", sagte Irmgard Schellhammer. Dennoch ist der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen.

Die Anfragen nach Hospizbegleitungen sind in den letzten Jahren angestiegen. Die meisten Begleitungen finden in Pflegeheimen statt, berichtete die Koordinatorin Sonja Müller. Im Jahr 2016 haben die ehrenamtlichen Hospizbegleiter über 1000 Stunden geleistet. Im März 2016 wurden elf neue Begleiter mit der Ausbildung fertig. Ab Oktober 2017 leitet Ulrike Traub einen neuen Ausbildungskurs, der ein halbes Jahr dauert und 100 Stunden umfasst.

Mit einem sehr persönlichen Erfahrungsbericht zeigte Rita Rudolph auf, wie wertvoll sie die ehrenamtliche Arbeit erlebt. "Ich habe vor zwei Jahren den Kurs abgeschlossen und bisher sieben Begleitungen gemacht", so Rudolph. Sie hatte auch vor Jahren ihren Mann sieben Monate bis zum Tod begleitet und nach einer sinnvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht. Ihre längste, fünf Monate dauernde Begleitung zu einer Frau, die zuletzt in einem Pflegeheim gewohnt hat und ohne Angehörige war, sei ein Geschenk für sie gewesen.

Der Hospizverein Singen

Der Vorstand: Vorsitzende: Irmgard Schellhammer, 2. Vorsitzender: Pirmin Späth, weitere Vorstandsmitglieder: Susanne Eich-Zimmermann, Martina Fahr-Rackow, Ulrike Jänicke, Dr. Martin Werner und Heidi Haug. Vertreterinnen aus dem Hospizdienst: Bianca Meyer und Gisela Deunert, Vertreterin der Trauerbegleiter/innen: Ursula Geng, Koordinatorinnen: Susanne Grimm und Sonja Müller.