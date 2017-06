vor 2 Stunden SK Singen Hoher Schaden und ein Leichtverletzter: Autos stoßen in Steißlinger Straße zusammen

Ein Autofahrer hat am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, beim Anfahren am Seitenstreifen in der Steißlinger Straße in Singen, auf Höhe der Einfahrt Schnaidholz, einen anderen Wagen übersehen und so einen Unfall verursacht.