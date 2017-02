Hoher Schaden nach Unfall

Fahrerin übersieht in Singener Georg-Fischer-Straße Vorfahrt und stößt mit anderem Auto zusammen

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Byk-Gulden-Straße. Die 27-jährige Fahrerin eines BMW war von der Byk-Gulden-Straße kommend nach links in die Georg-Fischer-Straße eingebogen und hatte hierbei laut Polizei einen von links kommenden, bevorrechtigten 61-jährigen Mitsubishi-Fahrer übersehen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.