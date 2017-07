Singen Hoher Schaden durch Unfall

Ein alkoholisierter Fahrer prallt in Singen mit dem Auto gegen einen parkenden Laster.

Ungefähr 40 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Industriegebiet von Singen. So schildert die Polizei den Vorgang: Der 36-jährige Fahrer eines Dacia Logan befuhr kurz vor 3.30 Uhr die Pfaffenhäule in Richtung Westen, als er kurz vor der dortigen Brücke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal auf einen geparkten Laster prallte.



Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde im Gesicht leicht verletzt. Er stand sichtlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb bei ihm eine Blutprobe erhoben wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.