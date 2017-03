Singen Hohentwielfestival: Schottischer Superstar Amy MacDonald kommt auf die Burg

Mit der Verpflichtung des schottischen Superstars Amy MacDonald steht das Programm zum diesjährigen Hohentwielfestival.

Dabei liegt der angekündigte Auftritt von Amy MacDonald genau auf Linie des Veranstalters Koko: Starke Frauenstimmen kommen auf der Burg zu Wort. Neben Mac onald die Poplegende Anastacia, die deutsche Sängerin Sarah Connor und im Elektropop-Duo Glasperlenspiel spielt die Singenerin Caro Niemczyk neben dem Stockacher Daniel Grunenberg eine Hauptrolle. Dazu kommt der Senkrechtstarter Max Giesinger. Die Besucher dürfen also ein großartiges Programm zum Festival vom 15. bis 20. Juli erwarten.

Seit ihrem Debüt vor zehn Jahren hat die Schottin etliche Hits produziert. „This Is The Life“ war ihr erster Ohrwurm, mit "Mr. Rock'n'Roll stürmte sie kurz danach an die Spitze der Charts und vor vier Jahren eroberte sie ihr Publikum beim Konzert auf dem Singener Rathausplatz. Jetzt kommt sie wieder und diesmal will sie die Burg im Sturm erobern. Vergangenen Monat hat sie ihr viertes Album unter dem Titel "Under Stars" herausgebracht, das an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen soll. Jedes ihrer Alben bisher wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. "Insgesamt hängen um die 30 solcher Auszeichnungen an ihrer Wand und etliche goldene Schallplatten noch dazu", erklärt Koko-Geschäftsführer Marc Oßwald in der Pressemitteilung des Veranstalters. Das Konzertbüro organisiert das Festival auf dem Singener Hausberg gemeinsam mit dem städtischen Kulturbetrieb KTS. Zwei Erfolgsrezepte hat Oßwald ausgemacht: leichte Melodien zu eingängigen Lyrics, die nie den Bezug zur alltäglichen Realität verlieren, und Zeit.

Die nimmt sich MacDonald, um Melodien reifen zu lassen, über die Texte lieber etwas länger nachdenken, um am Ende alles einfach und einfach rund wirken zu lassen. Fünf Jahre hat sie sich Zeit gelassen, um ihr aktuelles Album zu produzieren. Die Singleauskoppelung „Dream On“ ist bereits im Radio zu hören. „Es hat mich viel Zeit und Mühe gekostet, an diesen Punkt zu kommen, aber es war all das wert“, sagt Macdonald. Die ersten Konzerte sind schon ausverkauft. Nicht aber in Singen. Das Konzert kommt am 10. März in den Vorverkauf.

