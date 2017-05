Singen Hohentwiel-Gewerbeschule veranstaltet in Singen zum Jubiläum öffentlichen Unterricht

Zurück auf die Schulbank: Ungewöhnliche Deutschstunde lockt einige Gäste.

Eine Zeitreise in die vielleicht weit zurückliegende Schulzeit erlebten am Dienstagabend die Besucher der freien Unterrichtsstunde an der Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS). Nach und nach füllte sich das Klassenzimmer, und der ein oder andere war froh, keine Strafarbeit wegen seiner Verspätung zu bekommen. Das Thema, das sich der stellvertretende Schulleiter Stephan Glunk für diese Deutschstunde ausgesucht hatte: "Wir können alles außer Hochdeutsch". Damit lockte er immerhin etwa 15 Besucher in sein Klassenzimmer, während sein Kollege Thomas Hambsch mit dem Thema "Wirtschaftskompetenz" nicht so viel Neugier wecken konnte. "Ich hätte mit mehr Besuchern gerechnet, gerade auch bei meinem Kollegen. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass das Klassenzimmer einigermaßen gefüllt ist", so Glunk. Mit der Vorstellung eines modernen Unterrichts machte er einigen Zuhörern deutlich, wie lang die eigene Schulzeit schon her ist. Eine Strafe, wie mit dem Kopf zur Wand stehen, ist schon lang nicht mehr auf der Tagesordnung. Stephan Glunk arbeitet bereits seit 1985 an der HGS. Er hat bewusst dieses Thema für seine Unterrichtsstunde gewählt. "Ich möchte meinen Zuhörern den modernen Unterricht vorstellen und zeigen, mit welchen Methoden man die Schüler heutzutage fördern kann. Außerdem weiß ich, dass die Erkenntnis, die die Zuhörer heute gewinnen, nachwirken wird", erzählt er. Damit hat er recht behalten, denn im Klassenzimmer schauten seine Kurzzeit-Schüler gespannt und interessiert nach vorn. Seine anschaulich gestaltete Präsentation rund um die deutsche Sprache brachte die Besucher zum Staunen, aber auch ein Lachen blieb nicht aus.

Die Botschaft seines Vortrags kam an "Jeder spricht seine eigene Sprache, und doch sprechen wir alle Hochdeutsch". Das findet auch die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Aberle-Heine. "Die Neugier hat mich heute Abend hierher gebracht. Es war eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Ich werde die Chance auch noch einmal nutzen und am Donnerstag in die Technik- und Physikstunde gehen." Dass der öffentliche Unterricht gut ankommt, bestätigt auch Tanja Moos. "Es war interessant, und ich habe doch viel Neues über die Herkunft unserer Sprache gelernt", sagt sie.

Der Grund für das Angebot ist das 125-jährige Jubiläum, das die HGS dieses Jahr feiert. Hinter der Idee für den öffentlichen Unterricht steckt natürlich ein Ziel. "Wir möchten jedem die Möglichkeit geben, einen Einblick in unsere Schule zu bekommen. Die Schule soll sich nach außen mehr öffnen", sagt Stephan Glunk. Den ersten neuen Schüler hat die Schule dadurch schon gewonnen. Denn der jüngste Zuhörer ist der zwölfjährige Hannes Stengele aus Singen. Er fand den Unterricht spannend. Auch warum er heute hier ist, verrät er: "Ich möchte im nächsten Schuljahr hier auf das Technische Gymnasium wechseln." Zum Abschluss zeigt Glunk seine musikalische Seite: Er verabschiedet seine Zuhörer mit einem alemannischen Lied, begleitet auf der Gitarre.

125-jähriges Jubiläum

Die Hohentwielgewerbeschule bietet noch weitere Veranstaltungen an.