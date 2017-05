Singen Hohentwiel-Gewerbeschule feiert 125-jähriges Bestehen

Die Hohentwiel-Gewerbeschule beginnt die Jubiläumsfeiern mit der Vorstellung einer großen Festschrift – und singenden Lehrern. Als nächste Aktionen sind öffentliche Unterrichtsstunden und Schülertheater geplant.

Technik, Innovation, Zukunft – diese drei zentralen Begriffe zu ihrer Arbeit hat sich die Hohentwiel-Gewerbeschule im Jubiläumsjahr im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fahnen geschrieben. Gleichzeitig weisen die Fahnen vor dem Schulgebäude in der Singener Nordstadt auf das 125-jährige Bestehen hin, das in den kommenden Wochen mit mehreren Veranstaltungen gefeiert werden soll.

Zum Auftakt der Feiern stellte die Schule in der Mensa die Festschrift vor. Die zeitaufwendige redaktionelle Arbeit lag in den Händen von Stephan Glunk. "Es ist eine vergnügliche Lektüre", ist der stellvertretende Schulleiter überzeugt. Wolfgang Böhringer war verantwortlich für das Layout. Das 134-seitige Werk enthält nicht nur Bilder aus früheren Zeiten und eine Chronik zur Entwicklung seit Schulgründung im Jahr 1892, sondern gibt vor allem Einblicke in das Schulleben von heute. So werden Themen aus verschiedenen Bereichen beleuchtet. Außerdem sind alle Lehrer (aktuell 126), Mitarbeiter und sämtliche Klassen mit insgesamt 1889 Schülern abgebildet.

"Beim 100. Jubiläum ging es um Rückbesinnung auf vergangene Ereignisse. Diesmal steht das Geschehen im Hier und Jetzt im Mittelpunkt", sagte Stefan Fehrenbach. Er war singendes Beispiel dafür, dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn ein Schulleiter in der Freizeit Sänger einer A-cappella-Gruppe ist. Zur Freude des Publikums sorgten Fehrenbach und seine Kollegen Günter Haupka, Uwe Seeberger, Helmut Thau und Peter Hug von den Dramatischen Vieren für musikalische Umrahmung mit viel Humor. Unter den 160 geladenen Gästen waren zumeist Partner aus Betrieben der Region und ehemalige Lehrer. Beim Bufett gab es weitere Gelegenheit zum Austausch.

Mit öffentlichen Unterrichtsstunden gehen die Jubiläumsveranstaltungen weiter, und zwar von Dienstag, 16., bis Donnerstag, 18. Mai, jeweils ab 19 Uhr. Am Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr, führt die Theater-AG in der Mensa das Stück "Das verrückte Hotel" auf