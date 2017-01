Singen-Beuren Hohe Auszeichnung für Gabriele Maier aus Singen-Beuren

Oberbürgermeister Bernd Häusler hat beim Neujahrsempfang eine Landesehrennadel im Gepäck. Ortsvorsteher Wolfgang Werkmeister erläutert die Zukunftspläne des Dorfes.

Sicher nicht das letzte Mal, aber vielleicht, ja wahrscheinlich, das vorletzte Mal trafen sich die Beurener zum Neujahrsempfang in der alten Musikhalle. Vielleicht, ja wahrscheinlich, wird der Ortsvorsteher schon im Januar 2019 die Dorfbewohner in der neuen Mehrzweckhalle begrüßen können. Doch diesmal traf man sich noch im alten Schopf. An der Decke große Wasserflecken. Zersplitterte Scheiben. Glühende Ofenrohre. Darüber kann selbst die schönste Dekoration und der tolle musikalische Empfang des Beurener Musikvereins nicht hinweg täuschen. Die Beurener warten seit drei Jahrzehnten geduldig auf ihre neue Halle. Jetzt soll sie kommen. Mit dieser frohen Botschaft war Oberbürgermeister Bernd Häusler in den kleinsten Singener Stadtteil gekommen, obwohl der Haushaltsplan bisher weder beraten, noch verabschiedet ist.

Woher nimmt er den Optimismus? Hatten nicht schon andere Oberbürgermeister das Dorf enttäuschen müssen? – 42 Millionen Euro Gewerbesteuer 2016 sind ein Wort. 2017 sollen es sogar 46 Millionen Euro werden, weil ein großer Singener Betrieb kräftig nachzahlen muss. "Wirtschaftlich läuft es gut", sagte Häusler und erwähnte die 25 000 versicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Singen. Vor diesem Hintergrund kann man leicht spekulieren: wenn nicht jetzt, wann dann? Die Beurener Halle mit einer Investitionssumme von fünf Millionen Euro ist also zum Greifen nah. In den Haushaltsplan wird sie auf jeden Fall aufgenommen. Danach muss nur noch das Regierungspräsidium zustimmen. Aber auch da versprüht Häusler Optimismus. Jedenfalls hat der Termin für den symbolischen Spatenstich für den 3. Juli 2017 angesetzt.

Mit solchen Nachrichten ist er ein gern gesehener Gast in dem Aachdorf. Erst zum dritten Mal hatte Ortsvorsteher Wolfgang Werkmeister zum Neujahrsempfang eingeladen, um einen Rückblick über das Dorfgeschehen zu geben. Doch noch viel wichtiger ist ihm der Blick in die Zukunft. Denn die gilt es zu gestalten. Es herrscht Aufbruchstimmung in Beuren, nachdem man sich jetzt so nah am Ziel sieht. Werkmeister berichtet von einem Dorfzentrum mit Mehrgenerationenhäusern, einem neu gestalteten Schulhof und der energetischen Sanierung der Schule. Werkmeister appelliert an die aktive Gemeinschaft, wenn er sagt: "Wir wollen zusammen etwas tun, Hindernisse überwinden und miteinander reden."

Eine, die beispielhaft dafür steht, ist Gabriele Maier. Geboren in Niederbayern, kam sie als Kind mit ihrer Familie nach Beuren. Früh engagierte sie sich in der Dorfgemeinschaft und zählte so am 6. März 1971 zu den Gründungsmitgliedern der Narrenzunft Buronia. Für ihr unermüdliches Engagement im Verein erhielt sie jetzt die Ehrennadel des Landes. "Ohne solches Engagement wäre unsere Gesellschaft kalt", sagte OB Häusler bei der Auszeichnung der zu Tränen gerührten Geehrten. Und wenn schon eine Fasnachterin geehrt wird, so gehört auch die passende Musik der Kisten(h)-Rocker dazu.

Davor hatte Bernd Häusler allerdings noch einen starken Appell an die Bürger gerichtet, dem Rechtspopulismus keine Chance zu geben und zur Bundestagswahl zu gehen. "Kämpfen Sie für Deutschland", sagte er und meinte damit ein starkes Europa.





Neujahrsempfang Beuren

Erst im dritten Jahr lädt Ortsvorsteher von Beuren, Wolfgang Werkmeister, die Dorfbewohner im Januar zum Neujahrsempfang ein. Hier gilt es für die rund 1500 Einwohner im geschichtsträchtigen Singener Ortsteil, Bilanz zu ziehen und Perspektiven aufzuzeigen. 2017 wird das Dorf durch die zahlreichen Investitionen in eine neue Halle, die Dorfmitte in die Infrastruktur einen mächtigen Entwicklungsschritt tun. (gtr)