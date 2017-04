Singen Höhere Beiträge sorgen für Diskussionen

Wolfgang Thomas bleibt Vorsitzender beim Bezirksverband Konstanz im Verband Wohneigentum

Der Vorsitzende des Bezirksverbands Konstanz im Verband Wohneigentum Baden-Württemberg, Wolfgang Thomas, begrüßte die Vorsitzenden der einzelnen Gemeinschaften mit ihrer Delegation im Siedlerheim zur Hauptversammlung herzlich, insbesondere den Vertreter des Landesverbands, Roeland Keja. Thomas freute sich, dass die Gemeinschaftsleiter fast vollzählig anwesend waren. Sein Dank galt dem Gemeinschaftsleiter der Siedlergemeinschaft Singen, Christian Siebold, für die Gastfreundschaft.

Auf Vorschlag von Wolfgang Thomas wurde Helmut Gülpers einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt.In seinem Geschäftsbericht ging Wolfgang Thomas nur auf die Schwerpunkte, wie die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ab 1. Januar 2018 sowie auf die Gemeinschaften Stockach und Engen, ein. Er betonte, dass gerade die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für erhebliche Diskussionen im Vorstand gesorgt habe. Die Absicht, mit der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages einen einheitlichen Beitrag zu erzielen, ließ sich nach Recherchen nicht verwirklichen, weil die Gegebenheiten bei den einzelnen Gemeinschaften zu unterschiedlich seien. Zu den Gemeinschaften Stockach und Engen bemerkte er, es sei beabsichtigt, in Stockach mit den verbliebenen Mitgliedern einen Hock zu veranstalten, um Erfahrungen auszutauschen, während man in Engen die Kontakte weiter verstärken wolle.

Der Versammlungsleiter bedankte sich bei Wolfgang Thomas für den ausführlichen Bericht. Der neugewählte Gemeinschaftsleiter der Haus- und Gartenfreunde Hilzingen, Meinholf Bürgermann, gratulierte Helmut Gülpers unter großem Applaus. Meinholf Bürgermann hatte sich auch besonders um den neu kreierten Flyer verdient gemacht. Nachdem der Landesverband in Karlsruhe den Flyer überarbeitet hatte, stellte ihn Bürgermann nochmals vor. Es wurde über verschiedene Punkte des Flyers lebhaft diskutiert und außerdem noch verwertbare Anregungen unterbreitet. Nun muss versucht werden, die Anregungen umzusetzen.

Beim Punkt Wahlen wurde Wolfgang Thomas für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Schriftführer Dieter Dallath wurde auf eigenen Wunsch kommissarisch für ein Jahr nochmals gewählt, scheidet aber 2018 aus gesundheitlichen Gründen aus. Die Gemeinschaft hat nun ein Jahr Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Roeland Keja berichtete kurz über die Neuigkeiten des Verbandes. Helmut Gülpers erinnerte noch an die nächste Sitzung am 9. Oktober 2017 im Siedlerheim in Gottmadingen.

