Singen Höhen und Tiefen des Mountainbikers

Der SÜDKURIER bewegt: Das Hegau-Bike-Team hat jetzt die Hälfte des Intensivtrainings zur Teilnahme an der Mountainbike-Weltmeisterschaft absolviert. Die Redaktion ist live dabei

Lukas Weigl wartet. Der 16-Jährige hat bisher keine Trainingseinheit verpasst. Der schlanke, stille Junge hat echt Ausdauer. Beim Spinning im Studio kommt er einfach nicht aus dem Tritt. Am Berg fährt er geräuschlos an dir vorbei, wenn du schon längst den kleinsten Gang eingelegt hat. Aber jetzt steht er da im Hohlweg am Schiener Berg und wartet. Wartet darauf, dass sich 50 Meter über ihm endlich etwas regt. Gerade habe ich einen spektakulären Abgang über den Lenker fabriziert und sortiere Knochen und Fahrrad. Lukas beobachtet, wie ich mich aus dem Matsch hochrapple und mit zittrigen Knien wieder aufs Rad steige. "Geht's", fragt er und fährt denn der Gruppe hinterher, als er sich von meinem Überleben überzeugt hat. Unser Tourleiter Uli Lutz hatte uns eingeschärft, immer mal nach dem Hintermann/-frau zu schauen, damit niemand verloren geht.

Ich gestehe mir ein, dass mich mein Anfängermut gerade verlassen hat. Aber was soll ich hier auf dem Singletrail alleine verharren. Ich muss also runter und folge den andern, die unten geduldig auf mich warten. Nur keine Schwäche zeigen. Ich weiß zwar jetzt schon, wo sich überall blaue Flecken ausbreiten werden. Aber ich bin nicht die Erste, die so eine Soloeinlage hingelegt hat.

Britta Unger, die angetreten ist, um ihren Vater Jörg Unger zu schlagen und bei der Weltmeisterschaft am 25. Juni zusammen mit ihrer Freundin vor ihm durchs Ziel gehen will, hat den Lenkerabstieg in einem Steilstück am Heilsberg ausprobiert. Uli Lutz hat dafür nur ein schelmisches Lächeln übrig. "Diese Erfahrung muss jeder mal gemacht haben", sagt er und trommelt zur Weiterfahrt. Nur keine Angst kultivieren.

Thomas Petereit ist da schon einen Schritt weiter. Er berichtet von einem Techniktraining in den Alpen, das ihm jetzt auf diesen abenteuerlichen Wegen im Hegau richtig zugute kommt. Ungerührt fährt er die schmalen, holprig-verwurzelten Pfade bergab.

Eigentlich hatte sich Peter Trunk – ein sehr erfahrene Biker – schon intensiv um meine wacklige Abfahrtechnik gekümmert. Er hatte bemerkt: Da ist Nachhilfe dringend nötig. "Füße parallel zum Boden", hatte er mir eingebläut. "Nicht im Sattel sitzen, Gewicht nach hinten verlagern und nicht zu stark bremsen."

Bergauf geht es mittlerweile schon immer besser. Besonders in der netten Gruppe, wo Rücksicht mehr wiegt als der persönliche Erfolg. Es sind echte Fortschritte erkennbar. Der Teamgeist steigert die Leistung. Oder sind wir etwa alle so beflügelt, weil wir ständig neue Traumlandschaften serviert bekommen? Walter Wiedenmaier hatte uns wie im Flug zum Horner Wasserturm gelotst, von wo aus das Hegau-Bike-Team einen fantastischen Blick über den See und bis zu den Alpen genießen konnte.

Ein paar Tage später sind wir wieder am Schiener Berg. Unser Weg endet auf einer Pferdekoppel. Jetzt heißt es klettern. Eine hölzere Übersteighilfe führt uns über den Zaun. Wir reichen uns die Fahrräder nacheinander an. Weiter geht es über einen ganz schmalen Wiesenpfad. Eine Kuhherde – verwundert über die seltsam bunten Gestalten – rennt aufgeregt neben uns her bis zum Ende der Weide. Was für ein Bild. Langsam verstehe ich, warum sich die Mühe Mountainbikens lohnt. Den anderen geht es wohl ähnlich. Jedenfalls blitzt ihnen beim Abschied das Glück aus den Augen.

Ein Monat Intensivtraining liegt noch vor uns bis zur WM. Danach wird die Gruppe wieder in Individuen zerfallen. Jeder fährt sein eigenes Tempo und seine eigene Strecke. Für mich ist klar: 31 Kilometer werden mir reichen. Ich weiß jetzt, worauf ich mich eingelassen habe. Ein bisschen Demut ist angesagt.

Das Hegau-Bike-Team

Das Hegau-Bike-Team wurde im Jahr 2012 auf Initiative von Stephan Salscheider (SKYDER), Uli Lutz (ehemals Radsport Lutz), Daniel Bensberg (SÜDKURIER Medienhaus) und Stefan Burkart (move Fintesstudio) gegründet. Seither werden jedes Jahr fünf SÜDKURIER-Leser zu einem achtwöchigen professionellen Training eingeladen und für den Marathon vorbereitet. Diesmal werden außerdem drei E-Biker für die WM-Teilnahme vorbereitet. Für die Redaktion fährt Gudrun Trautmann mit. Das Training ist effizient und verbindet unterschiedlichste Menschen.

