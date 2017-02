Singen Hochdorfer Narrenzunft gewinnt Fasnachtswettbewerb Närrischer Ohrwurm

Mit großem Abstand vor Zweit- und Drittplatzierten hat sich die Narrenzunft Hochdorf in die Herzen der SWR-Zuschauer gesungen: 31,2 Prozent der Fernsehzuschauer votierten für ihren Narrenmarsch.

Die Zunft hatte zum ersten Mal an dem Band-Wettbewerb teilgenommen, 50 Personen standen singend auf der Bühne. Auf den zweiten Platz kam das Kontrastprogramm: 13,8 Prozent der Stimmen erhielt der Solo-Künstler Flori Pfister aus Kirchheim-Teck mit seinem Akkordeon, auf den dritten Platz kam die Caribbean Steelband Kolibris aus Bad Buchau.Hochzufrieden äußerte sich auch Hans-Peter Archner, stellvertretender Landessendedirektor des SWR: „Der Wettbewerb war musikalisch so vielfältig wie nie“. Und auch Torsten Geiling, stellvertretender Chefredakteur des SÜDKURIER war überzeugt von den Auftritten: „Die Qualität der Beiträge war noch nie so gut wie in diesem Jahr.“ Der närrische Ohrwurm wird seit zehn Jahren gemeinsam vom SÜDKURIER und dem SWR veranstaltet. Die vier Bands aus dem Verbreitungsgebiet des SÜDKURIER kamen nicht unter die ersten fünf Ränge.