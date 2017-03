Das Finanzamt in Singen nimmt erstmals mehr als eine Milliarde Euro ein. Der Anstieg bei den Steuereinnahmen liegt deutlich über dem Landesschnitt.

So viel Steuern gab’s noch nie: Im vergangenen Jahr wurde beim Finanzamt in Singen erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Mit knapp 1,018 Milliarden Euro lag das Steueraufkommen damit um 9,6 Prozent über dem des Vorjahres. Die Steigerung ist nicht zuletzt deshalb beachtlich, weil der Trend bereits seit 2012 anhält (siehe auch Grafik).

Weitere Informationen Luxusprobleme

Amtschef Klaus Seifarth spricht vor diesem Hintergrund von einer imponierenden Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren, rechnet allerdings mit einem sich abflachenden Trend. Seine Prognose: Das Wachstum des Steueraufkommens in seinem Bezirk wird wohl nicht mehr im zweistelligen Bereich liegen, mit einem von ihm prognostizierten Plus von zirka fünf Prozent kann die öffentliche Hand gleichwohl weiterhin mit satten Zusatzeinnahmen aus Singen rechnen.

Von daher ist die bundesweit gern diskutierte schwarze Null für den 64-Jährigen mit mehr als 30 jähriger Finanzamtserfahrung kein besonderes Kunststück. „Wenn der Staat mit dem Geld bei dieser Steuerlage immer noch nicht mit dem Geld auskäme, wäre das schwer verständlich“, so seine allgemeine Einschätzung der öffentlichen Finanzausstattung – dabei wissend, dass die Lage im Bezirk Singen außergewöhnlich gut ist. Während das regionale Steueraufkommen um 9,6 Prozent anstieg, lag das Plus in Baden-Württemberg mit 5,3 Prozent um etwa die Hälfte niedriger.

Die Zahlen des Finanzamts Singen beleuchten zugleich die wirtschaftlichen Verhältnisse in den betreuten Städten und Kommunen. Der nominell höchste Beitrag am Steueraufkommen bildet mit rund 328 Millionen Euro die Lohnsteuer, wobei die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (plus 3,7 Prozent) relativ niedrig ausfällt. Klaus Seifarth führt die Steigerung dabei weniger auf die Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen als auf Lohnerhöhungen zurück. Mit 10,8 Prozent fiel dagegen die Steigerung bei der Einkommenssteuer deutlich höher aus. In den vorangegangenen Jahren waren hierfür Einnahmen aus Selbstanzeigen ursächlich, doch diese Quelle versiegt zunehmend. Nach Interpretation von Klaus Seifarth führte stattdessen die sehr gute Gewinn- und Ertragslage im gewerblichen und selbstständigen Bereich zu den zusätzlichen Steuereinnahmen bei der Einkommenssteuer. Dazu passt übrigens der exorbitante Zuwachs bei der Kapitalertragssteuer in Höhe von fast 100 Prozent von 17 auf 33,4 Millionen Euro. „Gute Gewinne geben den Unternehmen das finanzielle Volumen für vermehrte Gewinnausschüttungen an ihre Gesellschafter“, so der Kommentar von Klaus Seifarth.

Ebenfalls satt zugelegt werden konnte aus Sicht des Finanzamtschefs bei der Umsatzsteuer, hier lag die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bei 10,3 Prozent – ein Hinweis darauf, dass bei mittleren und kleineren Unternehmen die Kassen klingelten. Voraussetzung dafür wiederum ist die private Konsumbereitschaft, von der allerdings längst nicht nur der Einzelhandel profitiert. Auch die Handwerksbetriebe hatten gut zu tun, weil beispielsweise Hauseigentümer ihr Geld lieber in die Sanierung ihres Wohneigentums stecken als es auf dem Konto durch die Inflationsrate zu minimieren.

Bestätigt wird diese Grundhaltung beim Umgang mit dem Geld durch den Blick auf die Steuereinnahmen aus Zinsabschlagszahlungen. Gerade einmal 2,4 Millionen Euro flossen auf diesem Wege in die öffentlichen Kassen – eine halbe Million Euro weniger als 2015. Das ist im Vergleich zu den anderen Einnahmequellen eine zu vernachlässigende Größenordnung, verwundert allerdings angesichts der Quasi-Nullverzinsung von klassischen Geldanlagen nicht.

Steuerverwaltung als logistische und politische Herausforderung