Hilzingen Hilzingens neue Ortsmitte nimmt jetzt Form an

Nach einiger Vorarbeit für den neuen Dorfplatz gibt es nun den offiziellen Spatenstich.

Hilzingens neue Ortsmitte ist im Werden. Ziel ist ein attraktiver, großer Platz mit Verweilmöglichkeiten als Herz der Gemeinde. In einem ersten Bauabschnitt wird das Areal zwischen Schule, Kirche und Hauptstraße total umgestaltet. Die Kirchweih 2017 soll hier bereits gefeiert werden können. Dann geht es an die Schaffung des nördlichen Platzteils, der die Hauptstraße integriert und sich bis in den Schlossgarten erstrecken wird. Für ihn werden die Garagen an der Schlossremise weichen müssen.

Der jetzige Bauabschnitt kostet rund eine Million Euro. Aus dem Landessanierungsprogramm kommen dazu Zuschüsse in Höhe von 240 000 Euro. Das gesamte Vorhaben ist auf 1,3 Millionen Euro berechnet.

Die Platzgestaltung ist eine Maßnahme im Rahmen der Ortskernsanierung. Geplant wurde hier gemeinsam mit der Bürgerschaft. Schon jetzt lässt sich sehen, dass sich Hilzingens Zentrum künftig um einiges offener und großzügiger darstellen wird. Keine Parkplätze stören hier dann mehr den Gesamteindruck – sie werden an die Westseite der Schule verlegt. Die sechs gefällten Bäume werden durch Neupflanzungen im Südteil ersetzt. Das sandgestrahlte Betonpflaster soll sich schließlich durch das ganze Sanierungsgebiet im Zentrum ziehen. Frei steht schließlich auch die barocke Peter-Thumb -Kirche. Der Höhenunterschied zwischen Platz und Pfarrkirche wird durch Sitzstufen überwunden. Auf dem neuen Platz gibt es dann auch ein öffentliches WLAN.

Den nordwestlichen Abschluss des Platzes soll künftig ein neues Wohn- und Gastronomiegebäude bilden, das den Beginn eines kleinen, neuen Quartiers mit hochwertiger Wohnbebauung in der Braungasse darstellt. 2018 soll dafür der Baubeginn sein.

2019 soll der vollständige Platz fertig sein. Die Planung sieht darüber hinaus ein Vereinshaus an der westlichen Platzseite vor. Durch einen gemeinsamen Aufzug würden dann der benachbarte August-Dietrich-Saal und das Ärztehaus barrierefrei erreichbar werden. Dieses Vorhaben stößt derzeit aber auf die Ablehnung der Anwohner.