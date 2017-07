Hilzingen Hilzingen und Gottmadingen jetzt ohne Grundbuchamt

Zuständig ist künftig das Amtsgericht Villingen-Schwenningen. Die Gemeinde Hilzingen wird aber eine Grundbucheinsichtsstelle einrichten.

Nun ist es vorbei: Mit der Aufhebung des gemeinsamen Grundbuchamtes der Gemeinden Hilzingen und Gottmadingen vor wenigen Tagen geht eine 150 Jahre alte Ära zu Ende. Nicht nur für die beiden Kommunen. Sondern auch für die ganze Region. Das Grundbuchamt im Hilzinger Rathaus ist das letzte dieser Ämter im Bezirk, das nun geschlossen ist.

Für die Grundbuchführung des Landgerichtsbezirks Konstanz und somit auch für das Grundbuch der beiden Ortschaften ist in Zukunft das Amtsgericht Villingen-Schwenningen zuständig. Archiviert werden die Unterlagen (laut Ratsschreiber Norbert Hug handelt es sich um 30 000 Grundbücher und sonstige Unterlagen, derzeit in mehr als 1100 Kartons für den Umzug verpackt, insgesamt 408 laufende Regal-Meter) – ab jetzt in Kornwestheim. Als Service für seine Bürger wird die Gemeinde Hilzingen Hilzingen allerdings eine Grundbucheinsichtsstelle einrichten, über die dann Grundbuchauszüge angefordert werden können.

Zwar war das Ambiente beim herzlichen Dank an die Mitarbeiter, die jetzt andere Aufgaben im Haus zugewiesen bekommen, mit Sekt und Häppchen angemessen festlich. Die Stimmung bei dieser Veranstaltung allerdings entsprach dem nicht. "Es ist ein trauriger Tag", meinte der Direktor des Notariats Singen Bertram Rimmele, das die beiden Grundbuchrichter Eleonore König und Kerstin Strohmaier stellte.

Alle Redner waren sich einig in ihrer Bewertung der Amtsaufhebung: "Wir verlieren hier in der Region Bürgernähe. Das Abwickeln der Grundbuchangelegenheiten wird langsamer gehen," so Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger, der gleichzeitig das Auslaufen eines hervorragend funktionierenden Modells der interkommunalen Zusammenarbeit bedauerte. Das engagierte Grundbuchteam auf dem Hilzinger Rathaus habe wie auch die anderen kommunalen Grundbuchämter die lokalen Gegebenheiten eben gekannt, ein zentrales Grundbuchamt könne dies nicht leisten, stimmte ihm Bertram Rimmele zu.

Hilzingens Gemeindeoberhaupt Rupert Metzler wollte den Sinn der Aufhebung des Grundbuchamtes nicht im geringsten nachvollziehen. "Wir kritisieren Griechenland wegen des Fehlens eines Grundbuchsystems – und unseres schaffen wir ab", sagte er. Norbert Hug wies auch auf die Bedeutung eines bürgernahen, schnellen und auch mal unbürokratisch arbeitenden Amts für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden hin. Seit der seit dem Jahr 2012 begonnenen sukzessiven Umsetzung der Grundbuchamtsreform der Justizverwaltung des Landes Baden-Württemberg werde immer deutlicher, dass ein schnelles und gut funktionierendes Grundbuchamt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstelle.

Von ihren Dienstchefs und den Notaren bekam das Grundbuchamt-Team – insbesondere sein Leiter Norbert Hug, der gestand, seinen Beruf mit Leidenschaft und Herzblut ausgeübt zu haben – ein ganz dickes Lob.

Einsichtsstelle

In Zukunft gibt es also nur eine Grundbucheinsichtsstelle im Hilzinger Rathaus statt des Grundbuchamts. Was kann der Bürger hier erledigen? Umfassend werden die Grundbuchangelegenheiten hier nicht mehr bearbeitet. Aber die Einsichtsstelle gewährleistet doch noch einen ortsnahen Service. Hier können dann Einsichten in alle elektronischen Grundbücher des jetzt zuständigen Grundbuchamtes Villingen-Schwenningen genommen und Grundbuchauszüge und -abschriften angefordert werden. Die Einsichtsstelle steht vorläufig nur Hilzinger Bürgern zur Verfügung – bald aber auch Auswärtigen. Denn ab 2018 kann jeder an jeder Einsichtsstelle seine Angelegenheiten regeln. Der Leiter der Einsichtsstelle ist Ratsschreiber Norbert Hug.