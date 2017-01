Überlingen am Ried Hexen und Katzen planen großes Fest

Die Fasnachtsgruppe begeht ihr 30+1-jähriges Bestehen. 37 Gruppen aus der Umgebung feiern mit

Überlingen am Ried – Ein rundes Jubiläum feiern viele, doch die Hexen-Katzen-Clique aus Überlingen am Ried feiert am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, ein unrundes 30+1-jähriges Jubiläum. Die Zeichen dafür sind nicht zu übersehen, an den Ortseingängen wird man freundlich von zwei übergroßen Strohhexen begrüßt.

Beginnen wird das Jubiläumswochenende am Freitag, 10. Februar, mit einem Nachtumzug ab 19 Uhr durch Überlingen am Ried. In den über 30 Jahren des Bestehens der Fasnachtsgruppe aus Hexen und Katzen bildeten sich viele Freundschaften zu anderen Fasnachtsvereinen. So werden 37 Gruppen aus der Umgebung und der Schweiz an diesem Umzug teilnehmen.

An jenem Freitag wird es außerdem ab 17.30 Uhr eine Besenwirtschaft bei der Firma Lauber Fensterbau (Jahnstraße, Richtung Sportplatz) geben. Nach Ende des Umzuges laden die Hexen und Katzen zur Hexenparty mit einem Discjockey und regionalen Guggenmusikern im Hexenkessel, genauer in der Riedblickhalle, ein.

„Am Samstagabend lassen wir es richtig krachen“, so Sandra Brutscher, Beisitzern der Hexen-Katzen-Clique. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit für dieses Festwochenende ist es dann am Samstag, 11. Februar, Zeit für eine „Coyote-Ugly-Party“. Die Veranstalter freuen sich auf einen lustigen Abend. Mit dabei ist die singende und tanzende Coyote-Ugly-Showgruppe mit einem mehrstündigen Programm. Einlass ist ab 18 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Vorverkauf der Eintrittskarten bereits geschlossen. Aber es soll noch ausreichend Karten zum Preis von acht Euro an der Abendkasse geben.

Was vor 31 Jahren mit 17 jungen Männern als verkleidete Hexen begann, wurde drei Jahre später durch Ergänzung der Frauen in Katzenkostümen und geschminkten Katzengesichtern komplettiert. Heute zählt der Fasnachtsverein mehr als 80 aktive Mitglieder. Ein reges Vereinsleben verspricht ein feierbares Wochenende. Für dieses hat Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler die Schirmherrschaft übernommen.