Singen Heroin im Badezimmerschrank: Zwei ehemalige Junkies berichten

Über Jahre hinweg versuchten Sabine und Sandro, ihre Drogensucht zu verheimlichen. Heute sind sie Substitutionspatienten. Die beiden Singener erzählen, warum sie zur Nadel gegriffen haben und wie sie mittlerweile mit ihrer Abhängigkeit umgehen.

Mit einem Kopfschütteln blickt Sabine auf ihre Zeit als Süchtige zurück: "Es war wie ein Theaterstück", erinnert sich die 53-Jährige. Denn auch wenn die zweifache Mutter damals regelmäßig im Badezimmer Heroin schnupft, ist es ihr wichtig, dass ihre Kinder nichts davon mitbekommen. Sabine lernt zu lügen: "Mamas Medikamentenschrank muss abgeschlossen bleiben. Da sind ihre Schilddrüsen-Tabletten drin und die sind nichts für Kinder." Das Theaterstück ist erfolgreich. Vom Chef über den Nachwuchs bis zu ihrem damaligen Partner – "selbst meine beste Freundin hat nie gemerkt, dass ich heroinabhängig war."

"Angefangen zu konsumieren habe ich mit 29", sagt sie. "Ich war befördert worden, hatte auf der Arbeit die Geschäftsleitung übernommen. Gleichzeitig war ich seit dem Tod meines Mannes alleinerziehende Mutter." Viel Schlaf ist in dieser Zeit nicht drin. Sabine fühlt sich im Dauerstress. Anfangs hilft ihr das Heroin dabei, zu funktionieren. Die Droge ist ihr Fitmacher.

Lange geht das nicht gut. Die sonst so lebenslustige Frau merkt, dass sie immer weniger Interesse an ihrem Umfeld hat. Selbst die Kinder werden zur Belastung. "Ich spürte, dass ich nur noch benebelt war. Irgendwann konnte ich überhaupt nicht mehr klar denken." Manchmal fragt sich Sabine heute, was passiert wäre, wenn sie nicht die Bremse gezogen hätte.

Sabine ist Substitutionspatientin. Vor genau neun Jahren ist sie von Heroin auf die Ersatzdroge Subutex umgestiegen. Unterstützt wird sie von ihrem Hausarzt: "Er motiviert mich", sagt sie mit einem Lächeln. Nachdem sie ihre Dosis im Laufe der Jahre reduziert hat, will Sabine die Substitution bald beenden. Denn: "Auch das mit dem Subutex ist eine Art von Sucht. Ich will das nicht mehr."

Die zweite Chance

Sandro will unbedingt zurück in die Substitution. Immer wieder fleht er Mediziner in Singen an, ihm eine zweite Chance zu geben – vergeblich. "Mein damaliger Arzt hatte mich dabei erwischt, wie ich parallel zur Substitutionsbehandlung Heroin spritzte", erinnert sich der 46-Jährige. In den Augen des Doktors hat Sandro sein Recht auf Hilfe verspielt. Gerade weil er keine Ersatzmedikamente mehr bekommt, setzt der kleingewachsene Mann nun noch häufiger die Nadel an. Sein Heroinkonsum erhöht sich.

"In den Jahren danach versuchte ich, selbstständig Entzug zu machen. Ich bin aber jedes Mal gescheitert." In diesen Phasen kämpft Sandro mit heftigen Krämpfen. Er schwitzt stark, zittert dabei am ganzen Körper. "Am schlimmsten war, dass ich mich ständig übergeben musste", blickt der 46-Jährige zurück. Teilweise kann er 35 Stunden am Stück nicht mal einen Schluck Wasser bei sich behalten. "Die Arbeitskollegen bemerkten natürlich sofort, dass etwas nicht stimmt", erzählt der drahtige Italiener. "Gerade dann, wenn ich probierte von dem Stoff loszukommen, wurde ich als Junkie beschimpft."

Nach zahlreichen missglückten Entzugsversuchen entschließt sich Sandro schließlich, professionelle Hilfe aufzusuchen. "Die Entgiftung auf der Reichenau habe ich positiv in Erinnerung." Die darauf folgende Gruppentherapie ist für ihn furchtbar. "Außer mir waren da fast nur kriminelle Jugendliche, die sich für Entzug statt Knast entschieden hatten. Wirkliches Interesse daran clean zu werden hatten die nicht." Sandro fühlt sich fehl am Platz. Er entscheidet sich abzubrechen.

Kurze Zeit schafft es der Singener, ohne Drogen auszukommen. "Aber meine Familie war enttäuscht von mir. Sie vermuteten, dass ich direkt wieder auf Heroin umgestiegen war." Freunde hat Sandro damals keine. "Die hast du in der Szene sowieso nicht." Er erinnert sich, dass selbst Bekannte, die wochenlang bei ihm wohnten, Geld stahlen, das er sich für die Miete zur Seite gelegt hatte.

Schnell ist Sandro wieder im Teufelskreis der Droge gefangen. Und vermutlich wäre er das heute noch immer. Doch dann passiert es. Im März 2016 gelingt Sandro, worum er sich so lange bemüht hat. 25 Jahre nachdem er zum ersten Mal Heroin versucht hat, wird er wieder ins Substitutionsprogramm aufgenommen. "Es war reiner Zufall", sagt Sandro. "Ich hatte mich bei einem Unfall am Kopf verletzt und wurde zu einer Ärztin gebracht, deren Sprechstundenhilfen mich immer abgewiesen hatten, wenn ich versuchte, in die Substitutionsbehandlung zu kommen." Sandro spricht die Medizinerin direkt an und sie zeigt sich bereit, ihm zu helfen. Sie gibt ihm seine zweite Chance.

Heute ist er statt auf das für ihn aufputschend wirkende Subutex auf das eher beruhigende Methadon eingestellt. Sechs Milligramm nimmt er täglich. Parallel dazu besucht Sandro die psychosoziale Gesprächsberatung. "Bei der Arbeit bin ich Leistungsträger", sagt der Staplerfahrer stolz. Er hat sogar geheiratet. Und: "Meine Frau würde niemals akzeptieren, dass ich mir eine Nadel in den Arm jage."

Zur Serie Menschenskind

Der SÜDKURIER stellt in der Serie, die in loser Folge erscheint, Menschen mit besonderen Lebensumständen vor. Dabei kann es – wie heute – um Drogensüchtige gehen. Oder um ein Leben an der Armutsgrenze – vielleicht auch mal um die Sorgen eines Multimillionärs. Im ersten Teil berichtete ein früherer Heroinabhängiger von den Umständen seiner Sucht. Heute sprechen eine Frau und zwei Männer darüber, wie sie süchtig wurden und warum sie sich im Rahmen des Substitutionsprogrammes behandeln lassen. Ihre Ausführungen verdeutlichen den schweren Weg in die soziale Normalität – und um ihnen diesen nicht zusätzlich zu erschweren, haben wir ihre Namen geändert. (das)

