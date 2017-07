Steißlingen Herbe Pressekritik im Steißlinger Amtsblatt

Bürgermeister Artur Ostermaier fühlt sich falsch zitiert und beruft sich bei der Reaktion im Mitteilungsblatt auf angebliche Irritationenin der Gemeinde.

Steißlingen – Der Fall ist von grundsätzlicher Bedeutung: Weil der Steißlinger Bürgermeister Artur Ostermaier sich in einem SÜDKURIER-Bericht falsch zitiert fühlte, sah er sich im Gemeinderat zu einer Stellungnahme veranlasst, was seinen Niederschlag wiederum im Steißlinger Mitteilungsblatt vom 29. Juni fand. Darin heißt es, dass „die Stellungnahme des Bürgermeisters ausdrücklich begrüßt“ werde, „zumal die Zitate nach Feststellung des Gemeinderats bereits zu Irritationen im Dorf geführt hatten“. Ein weiteres Mitglied habe hinzugefügt, „dass die Presse mit ihrer Macht bewusster umgehen müsse. Es wird bedauert“, so heißt es in dem Amtsblatt weiter, „dass durch gewisse Journalisten grundsätzlich Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden.“

Bei dem Zitat ging es um den Bezug zu den im Laufe der Jahrzehnte gestiegenen Anforderungen an Bürgermeister, die zu erhöhten Belastungen der Privatsphäre führen. Artur Ostermaier wurde dabei mit folgenden Worten zitiert: „Wer Bürgermeister werden will, sollte vorsichtshalber die Scheidung mit in die Kostenberechnung einpreisen.“ Das aber will er nicht gesagt haben und beharrt auf seiner Version: Demnach sei eine Scheidung „vorprogrammiert, wenn hier im Vorfeld keine ausreichende Aussprache erfolgte“.

Zu dem Zitat gibt es unterschiedliche Erinnerungen – unabhängig davon wollte der SÜDKURIER im Zusammenhang mit der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt den Unterschied in der Zielrichtung der beiden Aussagen in Erfahrung bringen und bat aus gegebenem Anlass um schriftliche Stellungnahme. Dem kam Artur Ostermaier nach einwöchiger Bedenkzeit nach, er schreibt: „,Einpreisen’ bedeutet für mich einen Tatbestand als vorgegeben annehmen und ihn konkret einzuberechnen. Für den konkreten Fall heißt das, dass bei einer Kandidatur und einer nicht vorherigen ausreichenden Absprache mit dem Partner und der Familie eine Scheidung unabdingbar ist. Das ist etwas völlig anderes wie das, wie ich es gesagt und gemeint habe, nämlich, dass es dann zu einer Scheidung kommen kann beziehungsweise diese ,vorprogrammiert’ ist, wenn hier im Vorfeld keine ausreichende Absprache erfolgte.“ Stellung bezieht Artur Ostermaier auch zu der Frage, ob diese Differenzierung eine Kritik im Mitteilungsblatt rechtfertigt, bei der pauschale Aussagen von namentlich nicht genannten Gemeinderäten wiedergegeben werden. Für den Steißlinger Bürgermeister ist das kein Problem: „Ich sehe darin keine pauschale Aussage. Für mich ist in dieser Formulierung eine deutliche Differenzierung zu erkennen, nämlich, dass nur ‚gewisse Journalisten’ gemeint sind. “ Dass im Mitteilungsblatt selbst die Regeln korrekten Zitierens mit der entsprechenden Namensnennung nicht gewahrt werden, führt er auf frühere Probleme mit einzelnen Gemeinderäten zurück, „sodass man sich auf diese Vorgehensweise einigte beziehungsweise diese festgelegt hat“.

Um Stellungnahme gebeten wurde Artur Ostermaier ferner dazu, ob er den Anlass für eine derart fundamentale Kritik für verhältnismäßig halte. Dazu Artur Ostermaier: „Es ging mir vorrangig nicht um eine Kritik am SÜDKURIER, sondern um eine Richtigstellung eines Zitates, das ich so nicht gemacht habe.“ Und zur Verhältnismäßigkeit der Mittel sowie den Folgen für das politische Klima schreibt er: „Ihre letzte Frage überlasse ich Ihrer eigenen Beurteilung. Ich sehe das politische Klima nicht als belastet an.“

Hintergründezu einem Zitat