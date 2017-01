Singen Helfer blicken auf 20 Jahre Halbmarathon in Singen

DJK plant den 20. Singener Halbmarathon und verabschiedet Bettina Frank aus der Organisation

Auch nach bald 20 Jahren hat der Halbmarathon in Singen als größte Laufsport-Veranstaltung im Hegau und weit darüber hinaus nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Ganz im Gegenteil: Während vielerorts ähnliche Läufe wie Pilze aus dem Boden schießen, behauptet sich die Singener Traditionsveranstaltung mit beständig hohen Teilnehmerzahlen. Weit mehr als 1100 Läufer gingen alleine 2016 an den Start. Und auch zum 20. Lauf am Sonntag, 24. September, erwarten Stadt und DJK Singen wieder eine große Beteiligung, so die Pressemitteilung.

Zuvor jedoch blickten die Organisatoren kürzlich bei einem Fest für die Helfer zurück auf zwei Jahrzehnte Laufsport. Im Autohaus Bach versammelten sich rund 50 DJK-Aktive, Freunde, Förderer und Unterstützer des Halbmarathons. Der frühere Singener OB Andreas Renner als einer der Väter dieser Großveranstaltung schilderte den Gästen, wie sich der damals neue Lauf entwickelt hatte.

1998 war ein autofreier Sonntag Anlass für den ersten Halbmarathon, den der damalige Sportchef im Singener Rathaus, Alfred Klaiber, gemeinsam mit den Sportlern der DJK Singen und der Jedermänner ins Leben rief. "Wir wollten einen Volkslauf in unserer herrlich schönen Landschaft", sagte Renner. Er selbst unterstützte die neue Veranstaltung und sicherte sich als begeisterter Hobbyläufer seinerzeit die Startnummer eins. Das neue Sportereignis im Hegau war zunächst nur für einige Jahre konzipiert, wurde aber rasch zum "Dauerläufer" und ist heute aus dem Kalender vieler Amateur- und Freizeitsportler nicht mehr wegzudenken.

OB Bernd Häusler dankte jetzt den DJK-Aktiven und seinen Stadtmitarbeitern für ihren Einsatz rund um den Halbmarathon. Dieser sei ein "sportlicher Leuchtturm für unsere Stadt" und funktioniere mit großem ehrenamtlichem Engagement. Rund zehn Jahre lang hat Bettina Frank von der DJK die Gesamtverantwortung inne gehabt. Diese Aufgabe gibt sie nun 2017 an Marc Burzinski ab, wie beim Helferfest bekannt wurde. Für ihre Verdienste bekam Bettina Frank von OB Häusler ein Buchgeschenk der Stadt und reichlich lobende Worte. Vom DJK-Abteilungsleiter für Leichtathletik, Michael Turchi, gab es zudem Blumen. Bettina Frank verlässt Singen aus privaten Gründen und zieht nach Lahr in den Schwarzwald, will dem Halbmarathon aber weiter "sehr verbunden bleiben".

Eine breite Unterstützung des Laufs durch zahlreiche Singener Unternehmen unterstreicht von Anfang an deren enge Verbundenheit. War zunächst die Allianz-Versicherung Hauptsponsor des Halbmarathons, fördert nun die Sparkasse Hegau-Bodensee als Namensgeber die Veranstaltung maßgeblich, begleitet von mehr als einem Dutzend weiterer Betriebe. Stark am Start ist jeweils auch das SÜDKURIER Medienhaus, das mit Leseraktionen und Beilagen die Halbmarathone der vergangenen Jahre massiv unterstützte.

Der Halbmarathon

Der Lauf führt auf einer 10-Kilometer-Schleife durch den Hegau. Geblieben ist die breite Ausrichtung der Veranstaltung, denn neben der klassischen Halbmarathonstrecke werden auch Läufe über 5 und 10 Kilometer, eine Walking-Runde und Starts für Kinder von 500 bis 2000 Metern angeboten.

Informationen im Internet: www.sparkassen-halbmarathon-singen.de