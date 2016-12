Singen Hegauer Schüler experimentieren für Jugend-forscht-Wettbewerb

Drei Gymnasien aus Singen sind diesmal beim Jugend-forscht-Wettbewerb mit am Start. Insgesamt wurden 71 Projekte für den Bereich Donau-Hegau angemeldet.

Der Wettbewerb "Jugend forscht" startet für das Jahr 2017 in die nächste Runde. Mit dabei sind auch zehn Projekte von drei Singener Schulen. So ist das Hegau-Gymnasium mit acht Projekten am Start und je ein Projekt wird in der Hohentwiel-Gewerbeschule und im Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) durchgeführt. Die Jugendlichen arbeiten derzeit schon eifrig an ihrem selbst gewählten Thema, das sie Mitte Februar 2017 in Tuttlingen vorstellen werden.

Lisa Büche und Pascal de Sombre, beide 16, hätten in der Klasse 11 (heute Kursstufe 1) des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums eigentlich genug zu lernen. Doch sie treffen sich immer montags zusätzlich für ihr "Jugend-Forscht"-Projekt. Beim Besuch des SÜDKURIERs löten sie gerade die Anschlüsse für ein Thermostat, das auf dem 3-D-Drucker angebracht werden soll. Ihr Projekt ist eine Fortführung einer Facharbeit aus dem letzten Schuljahr, wo sie einen 2-D-Drucker gebaut hatten. "Das war eine relativ einfache Konstruktion. Die wollen wir nun noch optimieren", erklärt Lisa Büche. Bei der Facharbeit hatten sie das Logo der Schule mit Zuckerguss ausgedruckt.

Die Teilnahme bei Jugend Forscht ist für die beiden Oberstufenschüler komplett freiwillig und bringt ihnen auch nichts in punkto Noten. Doch es macht ihnen einfach Spaß. Der "Sugar Printer" wird am Ende – wie schon der Name auf Englisch ausdrückt – zuckerhaltige Süßigkeiten drucken. Eine motorgesteuerte Spritze wird diesmal zum Einsatz kommen, um die Leckereien herzustellen. Sebastian Wolf, Lehrer am FWG, betreut die Schüler, die bei Jugend forscht mitmachen, seit fünf Jahren. "Wir haben bisher drei Mal zweite Plätze auf der regionalen Ebene erreicht".

Gleich mit acht Projekten nimmt dieses Mal das Hegau-Gymnasium teil. Darunter ist auch eine ehemalige Schülerin, die inzwischen im 1. Semester in Konstanz studiert. An der Hohentwiel-Gewerbeschule nehmen zwei Schüler des Technischen Gymnasiums teil. Über diese Projekte werden wir noch separat berichten.

Bis Ende Januar müssen die beiden Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums und auch alle anderen Teilnehmer ihre Präsentation abgeben. Am 16. und 17. Februar können sie ihre Arbeiten dann in Tuttlingen präsentieren, wo der Regionalwettbewerb Hegau-Donau zum vierten Mal stattfindet. Die Gewinner werden anschließend an den Landeswettbewerb, der vom 22. bis 24. März in Fellbach stattfindet, weiter geleitet.

Im Jahr 2017 hat die Teilnehmerzahl noch einmal zugenommen. "Mit rund 135 Teilnehmern und 71 Projekten ist ein neuer Höchststand erreicht. Wir freuen uns über den großen Zuspruch", sagte Sybill Storz bei der offiziellen Auftaktveranstaltung kurz vor Weihnachten in Tuttlingen. Die Firma Karl Storz und die Stadt Tuttlingen richten den Regionalwettbewerb als Wettbewerbspaten aus. Das Teilnehmerfeld zeigt mit 41 Prozent Mädchen und 59 Prozent Jungen eine gute Durchmischung auf. Auch Auszubildende können an dem Projekt teilnehmen. So hat sich diesmal auch ein Team Auszubildender der Firma Karl Storz angemeldet.

Der Wettbewerb "Jugend forscht" ist der größte europäische Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Initiiert wurde er schon im Jahr 1965 vom damaligen Stern-Chefredakteur Henri Nannen. Die Ausrichtung der einzelnen Regional- und Landeswettbewerbe erfolgt zusammen mit Patenunternehmen, der Bundeswettbewerb wird jährlich wechselnd bei einem Bundespatenunternehmen ausgetragen.



Der Regionalwettbewerb

Unter den Teilnehmern im Bereich Donau-Hegau kommen insgesamt 46 Projekte aus dem Landkreis Tuttlingen, zwölf Projekte kommen aus dem Landkreis Konstanz, davon zehn aus Singen und zwei aus Mühlingen. Zehn Projekte kommen aus dem Landkreis Rottweil und ein Projekt aus dem Landkreis Sigmaringen. Dazu kommen zwei studentische Projekte.Der Wettbewerb ist offen für Schüler ab 15 Jahren und Studenten bis zum ersten Semester. Für jüngere Schüler ab der vierten Klasse gibt es den Wettbewerb "Schüler experimentieren".

Mehr Informationen unter: www.jugend-forscht.de