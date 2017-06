Singen Hegau Bike MTB Marathon Weltmeisterschaft - Mit vielen Bildern und Video!

Am Wochenende traf sich die Weltelite des Mountainbikesports in Singen, Fahrer aus 38 Nationen waren dabei. Bei dem Großereignis sind Profis und ambitionierte Freizeitsportler zeitgleich auf der Strecke.

Bei der Hegau Bike MTB Marathon Weltmeisterschaft am Sonntag fand sich die Elite der Mountainbiker in der Sportstadt Singen ein. Bei den Profis hatten sich 188 Herren und 77 Frauen aus 38 Nationen angemeldet, außerdem gingen über 800 Hobby-Sportler an den Start. An der Strecke sorgten über 120 Helfer aus den Vereinen für Orientierung und Nachschub an den Versorgungsstationen. Dazu standen am Sonntag fünf Rettungsteams und ein Bergrettungsteam für Notfälle bereit.

Während bei den Männern die deutschen Asse nicht ganz vorne mitmischen konnten, war es bei den Frauen Sabine Spitz, die für Spannung sorgte und zum fünften Mal WM-Silber über die Marathondistanz holte. Erste wurde die Dänin Annika Langvad mit ihrem vierten Marathon-WM-Titel.

Bei den Männern hieß der Sieger nach 2013, 2014 und 2016 erneut Alban Lakata aus Österreich. Als bester Deutscher kam Marcus Kaufmann als Elfter ins Ziel, mit 5:35 Minuten Rückstand erreichte Lokalmatador Tim Böhme als 20. und viertbester Deutscher das Singener Rathaus.