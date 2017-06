Singen Hebel-Schüler spielen Theater in der Gems

Schüler studieren in der GEMS ein Theaterstück über die Angst vor dem falschen Klingelton und die Suche nach dem richtigen Selbstbewusstsein ein. Und stellen die Frage, ob es auch ohne Handy geht.

Maggies Frisiersalon ist zugleich eine Trendboutique, dort trifft sich alles, was in sein will und hip ist. Lisa braucht dringend eine neue Frisur, nachdem sie geträumt hat, dass der coolste Junge der Schule nicht auf sie steht, weil ihr Handy den falschen Klingelton hat. Nina hat sich über eine Flirt-Hotline in einen Typen verknallt, mit dem sie ständig telefoniert hat. Nun ist sie in Panik, weil sie so hohe Telefonschulden hat. Die totale Katastrophe ist es aber, wenn das Handy verloren geht. Denn dann geht rein gar nichts mehr. Nach dem Theaterstück "Handy Stories" studieren neun Schüler der Johann-Peter-Hebel Schule unter der Regie von Maria Vrijdaghs ein Stück ein, das Geschichten aus dem Leben erzählt, die jeder Jugendliche kennt.

Zum vierten Mal stehen Hebelschüler in dem Projekt "Jugend ins Zentrum setzen" auf der Bühne, einer Kooperation der GEMS mit der Johann-Peter-Hebel Schule und dem Verein für Frauen- und Kinderschutz in Singen. Gefördert wird das Projekt in der Initiative "Kultur macht stark" des Bildungsministeriums.

Marc Riester ist Schulsozialarbeiter an der Hebelschule, er sagt: "Die Kinder lernen, wie Theaterspielen abläuft und haben das Stück mit ausgesucht. Sie dürfen auch sehr viel mitsprechen und das Bühnenbild gestalten." Es seien Schüler dabei, die das vorherige Stück gesehen hatten und danach begeistert waren. Unter ihnen war auch Svetlana. "Es war toll, wie viel Emotionen die Spieler gezeigt haben. Es ist spannend, selbst auf der Bühne zu stehen", erzählt die Zwölfjährige. Es sei auch eine ganz neue Erfahrung, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Sie fügt aber hinzu, dass man dazu schon Mut haben müsse.

Theaterpädagogin Maria Vrijdaghs sagt: "Die Botschaft des Stückes ist: ,Es geht auch ohne Handy.'" Wie bei Nesrin und Artur, die sich zum Dartspielen verabreden. Und das ganz ohne Handy bei einem persönlichen Treffen.

in der Gems gibt es am Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr, und am Donnerstag, 6. Juli, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.